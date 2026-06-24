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Assistência Philips

O preparador Philips Avent não coze devidamente a vapor

Pode haver várias razões para a função de cozer a vapor não funcionar (corretamente). Estamos à sua disposição para ajudar. Basta seguir estes passos para resolver o problema.

Se a função de cozer a vapor ainda não estiver a funcionar, o botão de segurança pode estar avariado. Contacte a equipa do Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF883/01 , SCF885/01 , SCF883/01R1 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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