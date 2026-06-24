O preparador Philips Avent não coze devidamente a vapor
Pode haver várias razões para a função de cozer a vapor não funcionar (corretamente). Estamos à sua disposição para ajudar. Basta seguir estes passos para resolver o problema.
Se a função de cozer a vapor ainda não estiver a funcionar, o botão de segurança pode estar avariado. Contacte a equipa do Centro de Apoio ao Cliente no seu país.
Não colocou água suficiente no depósito de água.
Descalcifique o depósito de água de acordo com o manual do utilizador, em acaso de acumulação de calcário.
Depois de um ciclo de cozedura a vapor, o dispositivo necessita de cerca de 10 minutos para arrefecer antes de poder ser iniciado um novo ciclo para cozer a vapor.
O copo não está na posição correta (posição de cozedura a vapor).
O aparelho não funciona se as peças não estiverem montadas correctamente no componente principal. Monte corretamente todas as peças antes de cozer a vapor:
Rode a tampa do depósito de água para a direita e certifique-se sempre de que o ícone da seta na tampa está alinhado com o ícone de bloqueio no depósito de água.
Prima o copo para baixo para o fixar firmemente na unidade principal para ativar a função de cozedura a vapor.
Quando tiver concluído um ciclo de cozedura a vapor, deixe que o aparelho arrefeça durante 10 minutos e elimine qualquer água restante do depósito de água antes de iniciar um segundo ciclo de cozedura a vapor.
Adicione água ao depósito de água.
Descalcifique o depósito de água ao seguir as instruções no manual do utilizador.
Verifique a saída do depósito de água, a entrada de vapor na tampa do copo e o percurso do vapor, e certifique-se de não existe nada a obstruí-los.
Irão ocorrer fugas de vapor, caso as peças não estejam corretamente montadas ou caso a entrada de vapor na tampa do copo esteja obstruída.
Certifique-se de que a tampa do depósito de água e a tampa do copo estão corretamente fechadas.
Coloque o copo corretamente na unidade principal.
Limpe a entrada de vapor na tampa do copo.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:SCF883/01 , SCF885/01 , SCF883/01R1 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›