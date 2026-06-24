O preparador Philips Avent não coze devidamente a vapor

O aparelho não funciona se as peças não estiverem montadas correctamente no componente principal. Monte corretamente todas as peças antes de cozer a vapor:

Rode a tampa do depósito de água para a direita e certifique-se sempre de que o ícone da seta na tampa está alinhado com o ícone de bloqueio no depósito de água. Prima o copo para baixo para o fixar firmemente na unidade principal para ativar a função de cozedura a vapor.

Quando tiver concluído um ciclo de cozedura a vapor, deixe que o aparelho arrefeça durante 10 minutos e elimine qualquer água restante do depósito de água antes de iniciar um segundo ciclo de cozedura a vapor.