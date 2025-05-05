Termos de pesquisa

    Assistência Philips

    Como posso ligar a minha escova de dentes à aplicação Sonicare?

    Publicado em 05 May 2025
    Para ligar a escova de dentes Philips Sonicare à aplicação Sonicare, certifique-se de que a escova de dentes e o telemóvel estão emparelhados através de Bluetooth. Se está a utilizar a aplicação pela primeira vez, terá de emparelhar a escova de dentes. Siga as instruções fornecidas na aplicação.
     
    Quando a escova de dentes estiver emparelhada com a aplicação, esta liga e sincroniza-se quando é ativada. O telemóvel tem de estar nas proximidades com o Bluetooth ativado e a aplicação aberta.
     
    As informações acima também se aplicam à aplicação Sonicare for Kids. Para mais detalhes, assista ao vídeo abaixo.
     
