Assistência Philips
Termómetro de banho Philips Avent sem leituras.
O termómetro de banho Philips Avent está aqui para facilitar a sua vida. Se não apresentar leituras, poderá estar na hora de substituir a pilha.
- Empurre com firmeza para remover a unidade de medição do revestimento de borracha (Fig. 1)
- Certifique-se de que não existem gotas de água na unidade de medição e seque-a com papel absorvente
- Retire os 4 parafusos com uma chave de fendas pequena e retire a tampa do compartimento das pilhas (Fig. 2)
- Retire cuidadosamente as pilhas gastas e insira pilhas novas (duas pilhas tipo moeda LR44).
- Volte a aparafusar os parafusos no compartimento das pilhas para fechá-lo novamente.
- Empurre a unidade de medição novamente para dentro do revestimento de borracha.
Nota: utilize apenas as pilhas recomendadas e certifique-se de que montou corretamente o dispositivo antes de o utilizar.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCH480/00 , SCH480/20 , SCH550/21 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›