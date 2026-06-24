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Termómetro de banho Philips Avent sem leituras.

O termómetro de banho Philips Avent está aqui para facilitar a sua vida. Se não apresentar leituras, poderá estar na hora de substituir a pilha.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCH480/00 , SCH480/20 , SCH550/21 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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