Assistência Philips Termómetro de banho Philips Avent sem leituras.

O termómetro de banho Philips Avent está aqui para facilitar a sua vida. Se não apresentar leituras, poderá estar na hora de substituir a pilha.

Instruções passo a passo Empurre com firmeza para remover a unidade de medição do revestimento de borracha (Fig. 1) Certifique-se de que não existem gotas de água na unidade de medição e seque-a com papel absorvente Retire os 4 parafusos com uma chave de fendas pequena e retire a tampa do compartimento das pilhas (Fig. 2) Retire cuidadosamente as pilhas gastas e insira pilhas novas (duas pilhas tipo moeda LR44). Volte a aparafusar os parafusos no compartimento das pilhas para fechá-lo novamente. Empurre a unidade de medição novamente para dentro do revestimento de borracha. Nota: utilize apenas as pilhas recomendadas e certifique-se de que montou corretamente o dispositivo antes de o utilizar.