Termómetro digital Philips Avent com um ponto no visor

Substitua a pilha assim que vir o indicador de pilha para garantir a precisão do termómetro.

Instruções sobre como substituir a pilha

Aperte suavemente a parte lateral da tampa para a retirar Retire cuidadosamente a pilha do tabuleiro. Nota: não puxe o tabuleiro da pilha (A) mais do que 1 cm para fora, caso contrário o sensor pode partir-se. Terá de puxá-lo ligeiramente para fora para chegar à pilha. Insira a pilha nova Volte a colocar a tampa no termómetro

NOTA: As pilhas contêm materiais perigosos. Certifique-se de que elimina corretamente as pilhas usadas.