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Assistência Philips

Termómetro digital Philips Avent com um ponto no visor

O ponto no visor do termómetro Philips Avent indica que a pilha está fraca. Certifique-se de que substitui a pilha assim que vir este símbolo a acender para garantir a precisão do termómetro. Saiba como substituir a pilha.

Avent Thermometer battery indicator

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCH400/00 , SCH400/30 .

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