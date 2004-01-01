A minha escova de dentes Sonicare não está a carregar
Publicado em 27 de agosto de 2024
Se as instruções abaixo não ajudarem, contacte-nos ou clique aqui para enviar um pedido de garantia online, para que possamos ajudar a obter um dispositivo de substituição. Todas as escovas de dentes e irrigadores orais Sonicare são fornecidos com uma garantia de 2 anos.
Se a sua escova de dentes não estiver a carregar, as sugestões para a resolução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.
Recomendamos que siga os passos na ordem indicada abaixo. Entre os passos, verifique se o problema foi resolvido antes de avançar para o passo seguinte.
Os carregadores são diferentes para todas as escovas de dentes Sonicare e não são compatíveis com outros modelos Sonicare. Recomendamos que utilize o carregador original fornecido com a escova de dentes para carregar a mesma.
Nota: se estiver localizado na China e tiver comprado a sua escova de dentes antes de 1 de setembro de 2024, contacte 4008 800 008 para obter assistência.
A escova de dentes não carrega quando está ligada à corrente? Provavelmente, a tomada não funciona. Tente utilizar uma tomada diferente para carregá-la.
Tente verificar se o adaptador de carregamento ou o cabo estão danificados. Se notar algum dano no adaptador ou no cabo, pare de o utilizar imediatamente. Compre um substituto na nossa loja online.
Nota: se estiver localizado na China e tiver comprado a sua escova de dentes antes de 1 de setembro de 2024, contacte 4008 800 008 para obter assistência.
Se utilizar uma base de carga, uma base para carregamento ou um copo de carregamento, certifique-se de que a escova de dentes está colocada no centro do carregador. A escova de dentes emitirá dois sinais sonoros curtos ou o indicador luminoso da bateria acender-se-á, confirmando que a escova de dentes foi colocada corretamente no carregador.
Certifique-se de que o carregador não está colocado numa superfície metálica ou perto de outros carregadores, pois isto pode causar interferências durante o carregamento.
Se nenhuma destas sugestões ajudar, pode ser que a sua escova de dentes esteja danificada internamente. Recomendamos que solicite a reparação ou substituição da sua escova de dentes.