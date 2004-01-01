Tente verificar se o adaptador de carregamento ou o cabo estão danificados. Se notar algum dano no adaptador ou no cabo, pare de o utilizar imediatamente. Compre um substituto na nossa loja online.



Nota: se estiver localizado na China e tiver comprado a sua escova de dentes antes de 1 de setembro de 2024, contacte 4008 800 008 para obter assistência.