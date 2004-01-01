Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    Assistência Philips

    A minha escova de dentes Sonicare não está a carregar

    Publicado em 27 de agosto de 2024
    Se as instruções abaixo não ajudarem, contacte-nos ou clique aqui para enviar um pedido de garantia online, para que possamos ajudar a obter um dispositivo de substituição. Todas as escovas de dentes e irrigadores orais Sonicare são fornecidos com uma garantia de 2 anos. 

    Se a sua escova de dentes não estiver a carregar, as sugestões para a resolução de problemas abaixo podem ajudá-lo a encontrar uma solução.

    Recomendamos que siga os passos na ordem indicada abaixo. Entre os passos, verifique se o problema foi resolvido antes de avançar para o passo seguinte. 
    Os carregadores são diferentes para todas as escovas de dentes Sonicare e não são compatíveis com outros modelos Sonicare. Recomendamos que utilize o carregador original fornecido com a escova de dentes para carregar a mesma.

    Nota: se estiver localizado na China e tiver comprado a sua escova de dentes antes de 1 de setembro de 2024, contacte 4008 800 008 para obter assistência.

    A escova de dentes não carrega quando está ligada à corrente? Provavelmente, a tomada não funciona. Tente utilizar uma tomada diferente para carregá-la.
     

    Tente verificar se o adaptador de carregamento ou o cabo estão danificados. Se notar algum dano no adaptador ou no cabo, pare de o utilizar imediatamente. Compre um substituto na nossa loja online.

    Nota: se estiver localizado na China e tiver comprado a sua escova de dentes antes de 1 de setembro de 2024, contacte 4008 800 008 para obter assistência.

     

     

    Se utilizar uma base de carga, uma base para carregamento ou um copo de carregamento, certifique-se de que a escova de dentes está colocada no centro do carregador. A escova de dentes emitirá dois sinais sonoros curtos ou o indicador luminoso da bateria acender-se-á, confirmando que a escova de dentes foi colocada corretamente no carregador.

    Certifique-se de que o carregador não está colocado numa superfície metálica ou perto de outros carregadores, pois isto pode causar interferências durante o carregamento.
    Se nenhuma destas sugestões ajudar, pode ser que a sua escova de dentes esteja danificada internamente. Recomendamos que solicite a reparação ou substituição da sua escova de dentes. 

    Artigos de referência

    Contactar a Philips

    Estamos felizes por poder ajudar

    Contactar a Philips

    Estamos felizes por poder ajudar

    Procura outra coisa?

    Descubra todas as opções de assistência Philips

    Página inicial de assistência

    Perguntas mais frequentes

    Termos e Condições
    Procurar pedido
    Entre em contato connosco
    Livro de Reclamações
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

    Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.