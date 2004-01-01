Termos de pesquisa

    Pele irritada após usar máquina de barbear Philips

    Publicado em 5 de março de 2025

    Se for um novo utilizador da máquina de barbear Philips ou se tiver substituído as cabeças de corte, lembre-se de que a sua pele precisa de se adaptar às (novas) cabeças de corte. Isto significa que a sua pele pode ficar ligeiramente irritada no início. Deixe decorrer algum tempo de adaptação, cerca de duas a três semanas, com a sua nova máquina de barbear Philips. Também pode utilizar uma loção/creme Aloe Vera, um hidratante suave ou um aftershave sem álcool para minimizar a irritação da pele depois de fazer a barba. Considere também deixar decorrer algum tempo de adaptação para permitir que a sua pele recupere entre sessões.

    Siga as sugestões abaixo para obter o melhor resultado da máquina de barbear Philips e para evitar desconforto e irritação.

    • Certifique-se de que a sua pele está limpa antes de utilizar a máquina de barbear Philips.  
    • Certifique-se sempre de que a unidade de corte está em contacto total com a pele.  
    • Aplique uma ligeira pressão e mova a unidade de corte lentamente e em movimentos circulares sobre a pele.  
    • Apare primeiro os pelos longos ou difíceis de barbear.  
    • Deixe decorrer algum tempo de adaptação e permita que a sua pele recupere entre sessões.
    • Ao limpar as cabeças de corte, a lâmina e a proteção, lembre-se de que todos estes acessórios formam conjuntos correspondentes. Se colocar, acidentalmente, uma lâmina na proteção de corte errada, pode demorar várias semanas até recuperar o desempenho perfeito do barbear.
