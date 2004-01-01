Termos de pesquisa
Se for um novo utilizador da máquina de barbear Philips ou se tiver substituído as cabeças de corte, lembre-se de que a sua pele precisa de se adaptar às (novas) cabeças de corte. Isto significa que a sua pele pode ficar ligeiramente irritada no início. Deixe decorrer algum tempo de adaptação, cerca de duas a três semanas, com a sua nova máquina de barbear Philips. Também pode utilizar uma loção/creme Aloe Vera, um hidratante suave ou um aftershave sem álcool para minimizar a irritação da pele depois de fazer a barba. Considere também deixar decorrer algum tempo de adaptação para permitir que a sua pele recupere entre sessões.
Siga as sugestões abaixo para obter o melhor resultado da máquina de barbear Philips e para evitar desconforto e irritação.
