A partir dos 7 anos

A cabeça normal da escova de dentes Philips Sonicare For Kids dispõe de um perfil com contornos para se adaptar aos dentes do seu filho a partir dos 7 anos e de cerdas macias para uma experiência de limpeza suave. Também dispõe de revestimento em borracha na parte posterior da cabeça da escova para uma limpeza mais segura e mais agradável. Também disponível num tamanho mais pequeno para crianças a partir dos 4 anos.