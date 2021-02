Nova cabeça da escova InterCare oferece uma limpeza interdental avançada

Com cerdas extra longas para alcançar entre os dentes em profundidade e ao longo da linha das gengivas, a nossa nova cabeça da escova InterCare dispõe de uma tecnologia de limpeza avançada para remover a placa bacteriana e polir os dentes, bem como cerdas com aviso que perdem a cor de azul para branco quando for necessário mudar a cabeça da escova.