Dominando o fabrico de smoothies verdes: receitas para todos os gostos



Agora que conhece as bases de como fazer um batido verde, pode criar uma variedade de receitas apenas pela combinação dos ingredientes que utiliza. Aqui estão algumas dicas para quando experimentar a sua receita de smoothie verde.

Uma vez que os vegetais de folhas verdes contêm muito líquido, os smoothies verdes podem facilmente tornar-se aguados. Pode resolver isto com a sua escolha de fruta. Banana, pêssego ou abacate, por exemplo, dará mais densidade ao seu smoothie. Experimente o nosso super smoothie com sumo de limão como base e abacate para engrossar.



Não tenha medo de ser criativo com os ingredientes - desde que estes sejam comestíveis! -. Espinafres e couves são os clássicos, mas sabia que pode fazer smoothies com as folhas da cenoura?



Não tem de se cingir a apenas um ingrediente verde por smoothie. O nosso smoothie de vegetais verdes, por exemplo, tem aipo, menta e alface.



Não se limite apenas à estética do verde ou perderá combinações de sabores deliciosos. Experimente cortar morangos, mangas e outros frutos de cores vivas e adicioná-los ao seu batido verde. O contraste de cores terá um aspeto surpreendente e um sabor ainda melhor.



Para proteína e textura extra, tente adicionar nozes ou sementes ao seu smoothie, tais como sementes de linho. Um total de 100g destas sementes fornece 18,29g de proteína.*

Um dos maiores benefícios dos smoothies verdes é a sua incrível versatilidade. Há muitas receitas de smoothies verdes e pode sempre alterá-las para fazer as suas próprias receitas. Divirta-se a experimentar e desfrute dos benefícios de um delicioso smoothie verde.



