As batatas fritas caseiras são simplesmente deliciosas. Se os preparar no forno ou com uma fritadeira de ar quente, pode fazê-lo com níveis reduzidos de gordura para uma dieta mais equilibrada. Para batatas fritas sem óleo, basta cortar a quantidade desejada de batatas descascadas, temperar com colorau, alho e ervas aromáticas, colocá-las num tabuleiro forrado com papel vegetal e cozer durante cerca de 25 minutos a 200°C ou 180°C num forno ventilador.

Se preferir batatas fritas em vez de batatas de casaco, opte por uma fritadeira a ar quente. Um aparelho moderno como o Philips Airfryer XXL pode fritar, assar, assar, grelhar, grelhar, aquecer, desidratar e mesmo tostar pratos deliciosos com até 90% menos gordura do que uma fritadeira convencional. * É também a única fritadeira a ar com tecnologia de redução de gordura que captura o excesso de gordura

À procura de inspiração visual? Experimente esta receita: legumes assados sem óleo e deliciosas batatas fritas de legumes coloridas ou batata-doce, todas com baixo teor de gordura e óptima degustação. Quem disse que os alimentos saudáveis têm de ser aborrecidos?