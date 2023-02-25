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Descontinuado
Tecnologia Rapid Air
4,1 L
Preto
Descubra centenas de receitas de fazer crescer água na boca para a Airfryer que são saborosas, saudáveis e rápidas de preparar. As receitas na aplicação HomeID foram criadas por especialistas em nutrição para a preparação diária de alimentos.
Receba recomendações de receitas diárias que se adaptam às preferências da sua família. Quanto mais utilizar a HomeID, melhor poderá adaptar ideias de receitas deliciosas às suas necessidades. Deixe-se inspirar por outros cozinheiros e siga pessoas com gostos semelhantes***.
Desfrute da sua refeição quando quiser. Ative a função para manter quente e os seus alimentos mantêm-se à temperatura ideal durante até 30 minutos.
4.3
de 5
8
Críticas
88%
recomendam este produto
O nome do meu cao
25/02/2023
Portugal
Comprador verificado
O produto é muito funcional
Faz excelentes batatas fritas e assadas, os peitos de frango tb ficam excelentes.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 HD9252/90 Airfryer L
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 HD9252/90 Airfryer L
Lontra52
24/11/2021
Portugal
Incrivel
Comprei a airfryer e realmente resulta! Engordei 23kg, recomendo vivamente.
Pontos positivos
Menos frio no inverno
Pontos negativos
Mobilidade reduzida
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 HD9252/90 Airfryer L
Sim, recomendo este produto
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ChrD
10/12/2021
Ελλάδα
Νόστιμες πατάτες
Έμεινα πολύ ενθουσιασμένος από την ευκολία στην χρήση .Μαγειρέψαμε φρέσκες τηγανιτές πατάτες οι οποίες ήταν πολύ νόστιμες και σίγουρα πιο υγιεινές από τις κλασικές .Θα την δοκιμάσω σε σε άλλα είδη φαγητού .Για τους λάτρεις της τηγανιτής πατάτας την συστήνω ανεπιφύλακτα.
Pontos positivos
Ευκολία στην χρήση
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Σειρά 3000 HD9252/90 Airfryer L
Sim, recomendo este produto
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Em comparação com as batatas fritas preparadas numa fritadeira Philips convencional
Em comparação com o teor de gordura de frango e carne de porco preparados em relação à fritura numa fritadeira e num wok.
Apenas disponível em países com uma comunidade HomeID
Custo de energia para cozinhar um peito de frango (AF 160 °C, sem pré-aquecimento) ou filete de salmão (200°C, sem pré-aquecimento) em comparação com a utilização de um forno de classe A. Percentagem média com base na medição interna do laboratório com os produtos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Os resultados podem variar consoante o produto.