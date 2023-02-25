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Descontinuado

Série 3000Airfryer L

HD9252/90

4.3
| (8) Críticas | 88% recomendam este produto
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Desfrute de alimentos saudáveis, estaladiços no exterior e tenros no interior, graças à tecnologia Rapid Air. Transfira a aplicação HomeID para descobrir centenas de receitas saborosas todos os dias.
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  • Preto

Receitas saborosas para a Airfryer para uma vida saudável

Receitas saborosas para a Airfryer para uma vida saudável

Descubra centenas de receitas de fazer crescer água na boca para a Airfryer que são saborosas, saudáveis e rápidas de preparar. As receitas na aplicação HomeID foram criadas por especialistas em nutrição para a preparação diária de alimentos.

Receitas personalizadas de acordo com as suas preferências

Receitas personalizadas de acordo com as suas preferências

Receba recomendações de receitas diárias que se adaptam às preferências da sua família. Quanto mais utilizar a HomeID, melhor poderá adaptar ideias de receitas deliciosas às suas necessidades. Deixe-se inspirar por outros cozinheiros e siga pessoas com gostos semelhantes***.

Função manter quente

Função manter quente

Desfrute da sua refeição quando quiser. Ative a função para manter quente e os seus alimentos mantêm-se à temperatura ideal durante até 30 minutos.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

8

Críticas

88%

recomendam este produto

2
1

25/02/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto é muito funcional

Faz excelentes batatas fritas e assadas, os peitos de frango tb ficam excelentes.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3000 HD9252/90 Airfryer L

Sim, recomendo este produto

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24/11/2021

Portugal

Portugal

Incrivel

Comprei a airfryer e realmente resulta! Engordei 23kg, recomendo vivamente.

Pontos positivos

Menos frio no inverno

Pontos negativos

Mobilidade reduzida

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10/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Νόστιμες πατάτες

Έμεινα πολύ ενθουσιασμένος από την ευκολία στην χρήση .Μαγειρέψαμε φρέσκες τηγανιτές πατάτες οι οποίες ήταν πολύ νόστιμες και σίγουρα πιο υγιεινές από τις κλασικές .Θα την δοκιμάσω σε σε άλλα είδη φαγητού .Για τους λάτρεις της τηγανιτής πατάτας την συστήνω ανεπιφύλακτα.

Pontos positivos

Ευκολία στην χρήση

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Esta avaliação foi feita para Σειρά 3000 HD9252/90 Airfryer L

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Em comparação com as batatas fritas preparadas numa fritadeira Philips convencional

  2. Em comparação com o teor de gordura de frango e carne de porco preparados em relação à fritura numa fritadeira e num wok.

  3. Apenas disponível em países com uma comunidade HomeID

  4. Custo de energia para cozinhar um peito de frango (AF 160 °C, sem pré-aquecimento) ou filete de salmão (200°C, sem pré-aquecimento) em comparação com a utilização de um forno de classe A. Percentagem média com base na medição interna do laboratório com os produtos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Os resultados podem variar consoante o produto.