Uma receita: frango fritado ao ar

Descobrir como cozinhar frango numa Airfryer é uma forma inovadora de preparar frango que lhe dá um delicioso sabor frito sem utilizar muito óleo. É uma ótima alternativa à fritura profunda, pois o frango tem o mesmo sabor crocante e saboroso, mas em vez de óleo, utiliza ondas poderosas de ar quente para cozinhar uniformemente - não perca as asas de frango frito até à perfeição com menos óleo e mais ar!

Dica: O Philips Airfryer XXL vem com receitas para começar a fritar frango com ar. Poderá cozinhar frango sem óleo e ainda desfrutar dos seus pratos favoritos. Esta é também a única fritadeira a ar com tecnologia de remoção de gordura que reduz e capta o excesso de gordura. Pode aguentar um frango inteiro e cozinhar quatro vezes mais depressa do que um forno.

Recomendamos que comece com esta receita simples mas eficaz de Nuggets de Frango ao estilo mediterrânico ou, se quiser experimentar alguns sabores mais exóticos, experimente esta receita de asas de frango asiáticas tenras. A Airfryer permite fazer receitas completamente versáteis mas simples de cozinhar frango para fazer a nossa família e amigos.