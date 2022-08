Como preservar os nutrientes ao cozinhar sem utilizar gordura



Cozinhar a vapor e fritar ao ar são alguns dos métodos que podem ajudá-lo a cozinhar corretamente os vegetais e a preservar as suas propriedades nutricionais. Com um aparelho como a Philips Airfryer XXL, os legumes não só podem ser cozinhados suavemente e rapidamente enquanto preservam as vitaminas sensíveis ao calor, como também podem ser preparados com muito pouco óleo para evitar a perda de vitaminas lipossolúveis como as vitaminas A, E, D e K. Por exemplo, um alimento rico em vitamina D - como os cogumelos shiitake - pode ser cozinhado na Airfryer em vez de ser fritado numa frigideira.

Agora sabe tudo o que precisa de saber sobre o efeito do calor nas vitaminas e minerais e como cozinhar legumes sem perder nutrientes. Não se esqueça de guardar os seus vegetais preferidos da forma correta, de prestar atenção ao tipo de vitaminas que contêm e de escolher o método de cozedura e o tempo certos. Desta forma, cozinhando-as da forma correta, poderá fazer receitas vegetais saudáveis e manter os alimentos sensíveis ao calor tão nutritivos quanto possível.