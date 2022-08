Alimentos que contêm fibra: receitas e ideias para incluir fruta e vegetais para obter mais fibra



Em comparação com os produtos integrais, as frutas e legumes contêm menos fibra. No entanto, isto não significa que não sejam uma grande fonte de fibra. Pode maximizar o conteúdo de fibras com uma forma especial de preparação: fazendo smoothie bowls.

A pensar como fazer um smoothie bowl saboroso? Os smoothie bowls são uma opção deliciosa e altamente nutritiva quando se trata de obter mais fibra na sua dieta. Esta misturadora Philips mistura até 2 litros de cada vez sem esvaziar o reservatório. Se procura uma receita de alta fibra, porque não experimentar uma tigela de batido de abacate?

Ingredientes

1 abacate

Sumo de lima

250ml de leite de coco

1 colher de sopa de pó de espirulina ou xarope de agave

Preparação

Colocar todos os ingredientes num liquidificador.

Misturar até a mistura ficar uniforme.

Guarnição com framboesas, mirtilos e coco ralado.

O sumo oferece outra excelente forma de aumentar a sua ingestão de fibras. Por exemplo, pode provar este saboroso sumo de cenoura, maçã e pepino. Certifique-se de que tem a ferramenta de sumo certa, tal como o espremedor Philips Viva Collection, que pode adicionar até 50% mais fibra ao seu copo.

Como já viu, não é difícil conseguir mais fibra na sua dieta. Com este simples guia, sabe agora o que é fibra, o que faz e como comer mais fibra.



