Coloque a máquina de barbear voltada para baixo na Philips Quick Clean Pod. A máquina de barbear deteta automaticamente que está colocada na Philips Quick Clean Pod. Ligue a máquina de barbear para iniciar o programa de limpeza. Cada programa de limpeza demora cerca de um minuto. Durante o programa de limpeza, o símbolo de limpeza permanece continuamente aceso e o ícone azul fica intermitente. O programa de limpeza foi concebido para fazer pausas, a fim de garantir o melhor desempenho. Quando o programa de limpeza termina, a pega da máquina de barbear vibra duas vezes. Deixe a máquina de barbear secar totalmente ao ar na Philips Quick Clean Pod antes de guardá-la.

Se a sua máquina de barbear for fornecida com uma Quick Clean Pod, descubra aqui como utilizá-la para limpar a sua máquina de barbear. Tenha em atenção que apenas as máquinas de barbear fornecidas com uma Quick Clean Pod na embalagem são compatíveis com este sistema.Para verificar rapidamente se a sua máquina de barbear é compatível com a Quick Clean Pod, vire-a para baixo. Se o aviso de limpeza (3 pontos) ficar azul, significa que pode utilizar a Quick Clean Pod para limpar essa máquina de barbear.Prepare a Quick Clean Pod para utilização e coloque o cartucho de limpeza no respetivo lugar.Se utilizar a máquina de barbear com espuma de barbear, gel de barbear ou produtos para antes do barbear, enxague cuidadosamente as cabeças de corte antes de utilizar a Philips. Sacuda sempre o excesso de água da máquina de barbear antes de colocá-la na Philips Quick Clean Pod.