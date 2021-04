Quando substituir a recarga de limpeza

Recomendamos a substituição da recarga de limpeza do sistema de limpeza da máquina de barbear Philips quando a estação de limpeza o indicar ou quando não estiver satisfeito com o desempenho de limpeza do sistema de limpeza.



No sistema SmartClean, verá um símbolo de seta a piscar a laranja no dispositivo. Na Quick Clean Pod, será apresentado um pequeno ícone em forma de janela (consulte a imagem).



Se utilizar o sistema de limpeza semanalmente, o líquido de limpeza numa recarga deve ser suficiente durante três meses. Se for um utilizador mais regular, a recarga precisará de ser substituída muito mais cedo, possivelmente no prazo de um mês.



A recarga de limpeza Philips é fornecida com um líquido de limpeza especial concebido para este dispositivo. Não tente encher a recarga com uma solução de limpeza diferente. Isto pode danificar o dispositivo.



Para comprar as recargas de substituição para o seu sistema de limpeza Philips, visite a nossa loja online.