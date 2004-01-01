Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    Assistência Philips

    Por que motivo está uma massa lubrificante branca no meu aparador de cabelo/aparador/aparador de barba Philips?

    Publicado em 18 de julho de 2024

    Durante o processo de fabrico, a Philips adiciona uma pequena quantidade de massa lubrificante branca ao pino metálico rotativo por baixo da unidade de corte de muitos aparadores, aparadores de cabelo multifunções e aparadores de barba.

    A presença desta massa lubrificante é propositada e destina-se a manter o pino lubrificado durante a vida útil do produto.

    Tenha em atenção o seguinte:

    • Para garantir um desempenho ideal do produto, não remova esta massa lubrificante.
    • Não é necessário adicionar mais massa lubrificante ao pino.
    • A massa lubrificante consegue suportar a limpeza de rotina do produto.

    As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: MG5931/15 , MG7961/15 , MG7921/15 , MG5952/30 , MG7962/30 , MG9531/15 , MG5951/15 , MG7931/15 , MG7951/15 , BT3617/15 , BT3660/15 , BT3620/15 , BT7665/15 , BT5785/30 , BT5775/15 , BT7670/15 , HC3505/15 , BT3233/15 , MG9530/15 , MG7950/15 , MG3721/14 , MG3710/15 , BT3238/15 , MG7940/15 , MG5950/15 , MG5940/15 , MG5920/15 , MG9555/15 , MG9553/15 , MG9550/15 , MG9540/15 , MG7920/15 , MG7930/15 , MG7940/75 , BT5515/70 , BT5515/20 , BT3234/15 , BT3239/15 , BT5515/75 , MG5930/15 , MG3740/15 , MG9710/90 , MG5720/15 , HC5612/15 , BT9810/15 , BT9810/90 , MG7745/15 , HC9450/15 , MG7720/15 , BT3222/14 , HC5630/15 , HC3530/15 , BT5515/15 , CP1391/01 , MG5720/90 , MG5730/35 , MG3720/35 , BT5522/15 , HC9420/15 , BT5522/13 , MG5720/13 , BT3222/13 , MG7736/25 , MG9710/93 , MG7736/13 , MG7736/15 , HC5610/15 , HC3525/15 , QC5115/16 , QC5115/13 , MG7735/15 , HC3504/15 , BT9810/13 , MG3710/85 , MG5740/18 , HC5632/15 , HC5650/15 , HC7650/15 , MG3715/14 , BT5502/16 , HC5630/13 , HC5632/13 , BT5502/13 , BT5515/13 , BT5502/15 , BT3202/14 , HC3518/15 , HC3536/15 , MG3721/15 , MG7770/15 , MG3747/15 , MG3757/15 , MG5720/18 , MG5730/18 , BT5205/85 , BT3207/14 , MG7720/18 , BT3212/14 , MG7710/18 , BT7512/15 , BT7500/15 , HC3510/85 , MG7785/20 , BT3216/14 , HC3510/15 , BT3236/14 , BT3206/14 , BT3226/14 , HC3535/15 , HC3520/15 , MG3720/33 , MG3710/33 , MG5730/33 , QC5055/80 , HC3510/13 , BT3206/13 , BT1216/15 , MG3720/15 , MG3730/15 , MG5730/15 , MG5740/15 , MG7710/15 , MG7730/15 , HC5450/90 , BT5206/16 , HC3424/80 , MG3730/13 , BT9297/15 , MG7720/13 , MG5735/15 , MG7715/15 , HC5100/15 , BT7204/15 , QG3337/15 , QG3391/15 , BT7201/16 , BT5200/16 , QG410/16 , HC3410/85 , BT405/16 , HC5440/16 , HC9450/20 , HC7450/16 , HC7460/15 , HC9450/13 , HC5450/80 , HC3400/15 , HC3410/15 , HC5440/80 , HC3420/15 , HC5450/16 , QC5115/15 , BT9290/32 , QC5130/15 , QC5580/32 , QG3380/16 , QG3340/16 , QG3320/15 , QG3371/16 , QC5360/32 , QC5390/80 , QC5380/80 , QC5380/32 , QC5375/80 , QC5365/80 , QC5500/50 , QG3280/32 , QG3270/32 , QG3250/32 , QC5340/80 , QC5335/80 , QC5339/15 , QC5345/15 , QC5350/80 , QC5530/15 , QC5550/15 , QC5330/15 , QC5770/80 , QC5130/80 , QC5120/15 , QG3030/10 , QC5055/40 , QC5050/40 , QG3193/00 , QC5053/00 , QC5070/00 , QC5045/00 , QC5055/00 , QG3150/30 , QG3190/00 , QC5050/00 , QC5170/02 , QC5000/00 , QC5040/00 , QC5010/00 , QG3020/10 , QC5170/00 , QC5070/80 , QC5099/00 , QG3040/10 , QG3080/10 , QC5090/00 , QC5015/10 , QC5005/10 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos Clique aqui para mostrar menos números de produtos

    Perguntas frequentes

    Procura outra coisa?

    Descubra todas as opções de assistência Philips

    Página inicial de assistência

    Perguntas mais frequentes

    Termos e Condições
    Procurar pedido
    Entre em contato connosco
    Livro de Reclamações
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

    Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.