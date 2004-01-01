Por que motivo está uma massa lubrificante branca no meu aparador de cabelo/aparador/aparador de barba Philips?
Publicado em 18 de julho de 2024
Durante o processo de fabrico, a Philips adiciona uma pequena quantidade de massa lubrificante branca ao pino metálico rotativo por baixo da unidade de corte de muitos aparadores, aparadores de cabelo multifunções e aparadores de barba.
A presença desta massa lubrificante é propositada e destina-se a manter o pino lubrificado durante a vida útil do produto.
Tenha em atenção o seguinte:
Para garantir um desempenho ideal do produto, não remova esta massa lubrificante.
Não é necessário adicionar mais massa lubrificante ao pino.
A massa lubrificante consegue suportar a limpeza de rotina do produto.