PREPARE 15 BEBIDAS COM APENAS UM TOQUE COM O COFFEE EQUALIZER

De café expresso aveludado a cappuccino cremoso, crie experiências de café que satisfaçam as suas exigências. Basta passar o dedo pelo ecrã táctil a cores e escolher entre 15 receitas de café ou apenas água quente e as ajustar ao seu gosto com o exclusivo Coffee Equalizer™. Estão disponíveis 8 perfis de utilizador para guardar as bebidas favoritas e as definições personalizadas de todos os membros da família.



Quer descobrir como preparar a sua bebida de café favorita com um só dedo?