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Descontinuado

PhotoFrame

10FF2M4/00

3.4

| (11) Críticas | 80% recomendam este produto

Cada imagem conta a sua história

Visores de maiores dimensões para maior conforto de visualização! Veja as suas fotografias digitais com mais qualidade e densidade de pixels, com uma cor perfeita e toda a riqueza da impressão digital no visor de grandes dimensões da PhotoFrame 10FF2M4.

Ver todos os benefícios

Cada imagem conta a sua história

  • LCD de 25,9 cm (10,2")

  • Área visualiz. 23,9 cm (9,4")

Elevada densidade de pixéis para ver fotografias nítidas e detalhadas

O melhor ecrã de alta densidade mostra as suas fotografias com a mesma riqueza e cores vibrantes que as impressões de alta qualidade.

Cores digitais perfeitas para uma apresentação rica em detalhes

Visor a cores que realça o melhor das suas fotografias com cores vibrantes e reais, apresentando a mesma gama completa de cores encontrada nas impressões profissionais de fotografias.

Quatro molduras amovíveis à sua medida

Selecção de molduras amovíveis que se encaixam na PhotoFrame ao seu gosto pessoal e que complementam a decoração da sua casa ou escritório.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.4

de 5

11

Críticas

80%

recomendam este produto

3

02/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Does what it says on the tin!

I received it as a gift but I'd have chosen it myself.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 9FF2M4 PhotoFrame

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 9FF2M4 PhotoFrame

27/09/2012

France

France

bon produit mais utilisation fastidieuse

cadre photo agréable à regarder mais fastidieux à utiliser

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 9FF2M4 Cadre Photo

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Esta avaliação foi feita para 9FF2M4 Cadre Photo

09/10/2011

France

France

Produit de grande qualité

Produit au design très sobre et l'ambilight est très agréable lors des visionnage de films. Téléviseur pourvu d'une belle palette multimédias. Une connexion USB supplémentaire aurait été la bien venue cependant. Belles images et HD très fluide. A recommander

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