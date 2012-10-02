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Descontinuado
Cada imagem conta a sua história
Visores de maiores dimensões para maior conforto de visualização! Veja as suas fotografias digitais com mais qualidade e densidade de pixels, com uma cor perfeita e toda a riqueza da impressão digital no visor de grandes dimensões da PhotoFrame 10FF2M4.
LCD de 25,9 cm (10,2")
Área visualiz. 23,9 cm (9,4")
O melhor ecrã de alta densidade mostra as suas fotografias com a mesma riqueza e cores vibrantes que as impressões de alta qualidade.
Visor a cores que realça o melhor das suas fotografias com cores vibrantes e reais, apresentando a mesma gama completa de cores encontrada nas impressões profissionais de fotografias.
Selecção de molduras amovíveis que se encaixam na PhotoFrame ao seu gosto pessoal e que complementam a decoração da sua casa ou escritório.
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3.4
de 5
11
Críticas
80%
recomendam este produto
Chris1962
02/10/2012
United Kingdom
Does what it says on the tin!
I received it as a gift but I'd have chosen it myself.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 9FF2M4 PhotoFrame
Sim, recomendo este produto
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joelle420
27/09/2012
France
bon produit mais utilisation fastidieuse
cadre photo agréable à regarder mais fastidieux à utiliser
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 9FF2M4 Cadre Photo
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cebrifa
09/10/2011
France
Produit de grande qualité
Produit au design très sobre et l'ambilight est très agréable lors des visionnage de films. Téléviseur pourvu d'une belle palette multimédias. Une connexion USB supplémentaire aurait été la bien venue cependant. Belles images et HD très fluide. A recommander
Sim, recomendo este produto
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