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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD, retroiluminação LED

19S4LCS/00

Produtividade sustentável
O ecrã LED ergonómico da Philips fabricado com 25% de materiais reciclados e com uma estrutura sem PVC e sem BFR é ideal para uma produtividade ecológica
Ver todos os benefícios

com ecrã LED ergonómico de eficiência energética

Produtividade sustentável

  • Linha S

  • 48,3 cm (19")

  • 1280 x 1024 (SXGA)

A tecnologia LED garante a produção de cores naturais

Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.

A SmartErgoBase permite ajustes ergonómicos confortáveis

A SmartErgoBase permite ajustes ergonómicos confortáveis

A SmartErgoBase é uma base para monitor que proporciona um grande conforto ergonómico de visualização e permite uma arrumação inteligente dos cabos. A base pode articular, inclinar e rodar para vários ângulos para garantir o máximo conforto. O suporte com altura ajustável garante um nível de visualização ideal, alivia o esforço físico de um longo dia de trabalho, enquanto a arrumação inteligente dos cabos reduz a desordem de cabos e mantém a área de trabalho organizada e profissional.

Altura reduzida da moldura à mesa para um conforto máximo de leitura

Altura reduzida da moldura à mesa para um conforto máximo de leitura

Graças à sua SmartErgoBase avançada, pode baixar o monitor Philips praticamente até ao nível da secretária para um ângulo de visualização confortável. A altura reduzida da moldura à mesa é a solução perfeita para quem usa lentes bifocais, trifocais ou progressivas para trabalhar ao computador. Além disso, esta proporciona aos utilizadores alturas muito variadas para utilizar o monitor segundo as suas definições preferidas para o ângulo e a altura, ajudando a reduzir a fadiga e o esforço.

Especificações técnicas

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