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Descontinuado
220B4LPYCS/00
Linha B
22" (55,9 cm)
1680 x 1050
Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.
O PowerSensor é um "sensor de pessoas" incorporado que transmite e recebe sinais infravermelhos inofensivos para determinar a presença do utilizador e reduzir automaticamente o brilho do monitor quando o utilizador se afasta da secretária, reduzindo os custos de energia em até 80% e prolongando a vida útil do monitor
O DisplayPort é uma ligação digital entre o PC e o monitor, sem necessidade de conversões. Com capacidades superiores ao padrão DVI, é totalmente capaz de suportar até 15 metros de cabo e 10,8 Gbps/seg. de transferência de dados. Com este alto desempenho e sem atrasos, obtém as imagens e as taxas de atualização mais rápidas - tornando o DisplayPort na melhor escolha tanto para utilizar no escritório, como em casa, mas também para jogos e filmes exigentes, para a edição de vídeos e muito mais. Este também tem em consideração a interoperabilidade através da utilização de vários adaptadores.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
comina67
25/04/2013
Suisse
qualité prix exellent
Peut de conssomation et un bon eclairemet du moniteur
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 231B4LPYCS Moniteur LCD, rétroéclairage LED
Sim, recomendo este produto
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