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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD com Ergo Base, USB, Áudio

220P2ES/00

4.8

| (5) Críticas | 100% recomendam este produto

Visor ecológico ergonómico profissional

Ecrã ecológico 220P2 profissional da Philips com certificação EPEAT Gold e interruptor ZeroWatt, modo de desactivação gradual de 0,1 watt, Smart Ergo Base, áudio estéreo e hub USB de 4 portas aumenta a sua produtividade

Ver todos os benefícios

Visor ecológico ergonómico profissional

  • 22" (55,9 cm), linha P

  • WSXGA+

Áudio estéreo incorporado para uma experiência multimédia

Um par de altifalantes estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.

Interruptor ZeroWatt com 100% de economização

Seguindo a linha do compromisso de "Sense and Simplicity" da Philips, nós possibilitamos-lhe uma escolha responsável para desligar o seu monitor a qualquer momento. Tocando num único botão de ligar/desligar - convenientemente localizado na parte posterior do monitor -, o consumo de energia do monitor é reduzido para zero. No modo desligado, o monitor é totalmente desligado da alimentação de CA, reduzindo assim a sua pegada de carbono.

Controlos SmartTouch elegantes

Os controlos SmartTouch são ícones inteligentes e sensíveis ao toque, que substituem os botões salientes. Com um leve toque, os controlos SmartTouch ligam o monitor ou iluminam e regulam o ecrã com o SmartImage Lite. Quando activado, os ícones do SmartTouch brilham para indicar que os seus comandos foram implementados.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.8

de 5

5

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Quality

This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.

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Esta avaliação foi feita para Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor

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15/05/2013

Nederland

Nederland

Verbluffend

Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.

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Esta avaliação foi feita para Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor

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20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Eigenschaften

bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden

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