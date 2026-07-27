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Descontinuado
220S4LAS/00
Linha S
22" (55,9 cm)
1680 x 1050
Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.
SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação optimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe seleccionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na selecção, a tecnologia SmartImage optimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!
Um par de altifalantes estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.
Críticas