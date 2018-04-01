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Descontinuado

Monitor LCD com SmartControl Lite

223V5QSB6/00

3.3

| (3) Críticas

Óptimas imagens LED com cores vivas

Desfrute de imagens LED vivas neste ecrã Philips. Equipado com SmartControl Lite, este ecrã é uma óptima escolha!

Ver todos os benefícios

Óptimas imagens LED com cores vivas

  • Linha V

  • 54,6 cm (21,5")

O ecrã AH-IPS apresenta imagens extraordinárias com ângulos de visualização amplos

Os ecrãs AH-IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, permitindo ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs AH-IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Montagem VESA proporciona flexibilidade

SmartContrast para detalhes pretos ricos

SmartContrast para detalhes pretos ricos

SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.3

de 5

3

Críticas

4
1

01/04/2018

Deutschland

Deutschland

Würde ich immer wieder kaufen

Sehr gutes Produkt habe den Bildschirm angeschlossen hat sich von selbst erklärt.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

30/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

μετρια πραγματα

η οθονη αυτη ειναι πολλυ μετρια σε αποδοση και ποιοτητα . εχει πολλυ φωτισμο και δυσκολα την σεταρεις

Esta avaliação foi feita para 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

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19/03/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Comprador verificado

ΧΡΩΜΑ

KAKO XROMA DEN EXEI KALES RIUMISIS KAI KAKI ANALISI

Esta avaliação foi feita para 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

Data de utilização 2019-02-19

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Data de utilização 2019-02-19

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