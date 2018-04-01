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Descontinuado
223V5QSB6/00
Óptimas imagens LED com cores vivas
Desfrute de imagens LED vivas neste ecrã Philips. Equipado com SmartControl Lite, este ecrã é uma óptima escolha!
Linha V
54,6 cm (21,5")
Os ecrãs AH-IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, permitindo ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs AH-IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.
3.3
de 5
3
Críticas
Hyne
01/04/2018
Deutschland
Würde ich immer wieder kaufen
Sehr gutes Produkt habe den Bildschirm angeschlossen hat sich von selbst erklärt.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Sim, recomendo este produto
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σοτος
30/07/2019
Ελλάδα
μετρια πραγματα
η οθονη αυτη ειναι πολλυ μετρια σε αποδοση και ποιοτητα . εχει πολλυ φωτισμο και δυσκολα την σεταρεις
Esta avaliação foi feita para 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
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jonni5698
19/03/2020
Ελλάδα
Comprador verificado
ΧΡΩΜΑ
KAKO XROMA DEN EXEI KALES RIUMISIS KAI KAKI ANALISI
Esta avaliação foi feita para 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Data de utilização 2019-02-19
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Data de utilização 2019-02-19