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Descontinuado

4000 seriesTelevisor LED Full HD fino

22PFH4000/88

3.5

| (65) Críticas

Televisor LED Full HD fino

Tudo o que necessita num design compacto: o televisor LED fino da série 4000 da Philips com Digital Crystal Clear. Desfrute de imagens vivas, som nítido e funcionalidades adicionais, como práticas portas USB e HDMI extra. A escolha ideal para qualquer divisão da sua casa.

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TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

Com Digital Crystal Clear

Televisor LED Full HD fino

  • 56 cm (22")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB-T/C

USB para reprodução de conteúdos multimédia

USB para reprodução de conteúdos multimédia

Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Televisor portátil compacto: concebido para estar no meio da diversão

Elegante, compacto e leve. O seu televisor de ecrã pequeno permite-lhe acompanhar os seus programas favoritos na cozinha, mantém-no a par das notícias enquanto trabalha na garagem e apresenta-lhe as últimas pontuações desportivas enquanto prepara um churrasco. Um televisor tão portátil como este gosta de estar no meio da diversão!

Duas entradas HDMI e EasyLink para conectividade integrada

Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.5

de 5

65

Críticas

27/12/2023

España

España

SI SE ORGANIZAN LOS CANALES

hay que crear favoritos primero en lista de canales y luego en cada canal favorito botón verde para organizar ,se sitúan en el numero que desees. me costo horas pero lo logre gracias a una reseña que vi aqui, Gracias

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 22PFH4000 Televisor LED Full HD plano

Data de utilização 2021-12-27

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Esta avaliação foi feita para 4000 series 22PFH4000 Televisor LED Full HD plano

Data de utilização 2021-12-27

19/02/2022

España

España

Muy buena

Hace cinco años que la tengo, y nunca un problema, sigue como el primer día, muy ligera, ideal para transportarla .

Pontos positivos

Todo

Pontos negativos

Nada

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Esta avaliação foi feita para 4000 series 22PFH4000 Televisor LED Full HD plano

Data de utilização 2020-02-19

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Data de utilização 2020-02-19

22/08/2017

España

España

Comprador verificado

Muy buen producto

Se ajusta perfectamente a mis necesidades, además de ser un producto elegante, y hasta ahora, fiable.

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.