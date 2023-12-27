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Descontinuado
22PFH4000/88
Televisor LED Full HD fino
Tudo o que necessita num design compacto: o televisor LED fino da série 4000 da Philips com Digital Crystal Clear. Desfrute de imagens vivas, som nítido e funcionalidades adicionais, como práticas portas USB e HDMI extra. A escolha ideal para qualquer divisão da sua casa.
56 cm (22")
Televisor LED Full HD
DVB-T/C
Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.
Elegante, compacto e leve. O seu televisor de ecrã pequeno permite-lhe acompanhar os seus programas favoritos na cozinha, mantém-no a par das notícias enquanto trabalha na garagem e apresenta-lhe as últimas pontuações desportivas enquanto prepara um churrasco. Um televisor tão portátil como este gosta de estar no meio da diversão!
Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.
3.5
de 5
65
Críticas
kaky68
27/12/2023
España
SI SE ORGANIZAN LOS CANALES
hay que crear favoritos primero en lista de canales y luego en cada canal favorito botón verde para organizar ,se sitúan en el numero que desees. me costo horas pero lo logre gracias a una reseña que vi aqui, Gracias
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 22PFH4000 Televisor LED Full HD plano
Data de utilização 2021-12-27
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2021-12-27
Muja111
19/02/2022
España
Muy buena
Hace cinco años que la tengo, y nunca un problema, sigue como el primer día, muy ligera, ideal para transportarla .
Pontos positivos
Todo
Pontos negativos
Nada
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Esta avaliação foi feita para 4000 series 22PFH4000 Televisor LED Full HD plano
Data de utilização 2020-02-19
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Data de utilização 2020-02-19
Kiki
22/08/2017
España
Comprador verificado
Muy buen producto
Se ajusta perfectamente a mis necesidades, además de ser un producto elegante, y hasta ahora, fiable.
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.