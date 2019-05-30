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Descontinuado
22PFS5403/12
Televisor LED ultrafino Full HD
Leve consigo a diversão. A compacta Philips 5400 é ideal para acampar, viagens de camião e de barco. Com tudo aquilo de que necessita incluído na caixa, basta ligá-la na sua tomada de 12 V e desfrute das suas comodidades em movimento.
55 cm (22")
Índice de desempenho da imagem 200
FHD
Pixel Plus HD
Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.
Ligue o seu televisor facilmente quando está em viagem utilizando um cabo de 12 volts ligado ao seu automóvel, camião, caravana, barco ou a qualquer outra fonte de alimentação de 12 volts.
Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.
4.1
de 5
14
Críticas
92%
recomendam este produto
D3lBierzo
30/05/2019
España
Excelente !!
Una cualidad de imagen magnifica con una amplia conectividad, pensada para el futuro gracias al completo rango de sintonizadores incorporados "DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2", al igual que los formatos de reproducción de vídeo desde el usb. Caravana, Camping, Cocina, Habitación... vamos es perfecta. Con un consumo mínimo un desempeño bestial. A destacar el funcionamiento directo a 12v, con el cable de 12 voltios incorporado. Por poner un pero, el soporte debería ser mas robusto y estable.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5400 series 22PFS5403 Televisor LED Full HD ultraplano
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5400 series 22PFS5403 Televisor LED Full HD ultraplano
Sir Wollers
19/03/2020
Deutschland
Comprador verificado
unkomplitzie Inbetriebnahme
Der Fernseher läuft über den terrestschen Kanal und auch SAT. Gleichzeitig ist der Rundfukempfang möglich. Die Umschaltung zwischen den Listen, wie auch die Sender- wahl ist einfach und sehr übersichtlich gelöst. Ach die Fernbedienung ist sehr ansprechend, die Umschalt-Tasten sollten besser erkennbar sein, starkere Gravur etc.
Pontos positivos
Super Handling
Pontos negativos
Tonfülle, für diese Preisklasse aber total OK
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV
Data de utilização 2019-02-19
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2019-02-19
Allan56
05/01/2020
Sverige
Comprador verificado
Frukost-TV
Bra TV. Ville ha en platt-TV för utrymmesskäl. Funerar bra men saknar svensk bruksanvisning
Pontos negativos
Dålig support. Har bett om hjälp med inställning men väntat närmare en månad. Ännu inget svar.- Saknar svensk bruksanvisning.
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Esta avaliação foi feita para 5400 series 22PFS5403 Ultratunn LED-TV med Full HD
Data de utilização 2018-12-05
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2018-12-05
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.