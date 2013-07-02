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  • Ecrã IPS de alto desempenho
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Descontinuado

Monitor LCD IPS, retroiluminação LED

237E4QSD/00

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Ecrã IPS de alto desempenho
Experimente imagens LED brilhantes com este ecrã IPS de visualização ampla. Com um design estreito e elegante e equipado com SmartImage Lite, este ecrã é uma óptima escolha!
Ver todos os benefícios

para cores brilhantes e vivas

Ecrã IPS de alto desempenho

  • Linha E

  • 23" (58,4 cm)

  • Ecrã Full HD

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

SmartImage Lite para uma experiência de visualização melhorada em LCD

SmartImage Lite é uma tecnologia exclusiva e de vanguarda da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã. Com base no cenário que seleccionar, o SmartImage Lite melhora de forma dinâmica o contraste, a saturação da cor e a nitidez da cor de imagens e vídeos para obter o melhor desempenho do ecrã - tudo em tempo real com um simples toque num único botão.

Ajuste simples do desempenho de apresentação com SmartControl Lite

SmartControl Lite é o software de controlo de monitores com uma interface gráfica do utilizador baseada em ícones 3D de próxima geração. Isto permite ao utilizador efectuar a sintonia fina da maior parte dos parâmetros do monitor tais como cor, brilho, calibragem do ecrã, multimédia, gestão de ID, etc., com o rato.

Especificações técnicas

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Críticas

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02/07/2013

France

France

Ecran à dalle IPS mais pas du tout convaincant

J'ai tout de suite pris cet écran vu les bonnes critiques envers certains modèles écrans Philips IPS mais faut croire que tous les modèles ne sont pas aussi bons: - Le taux de contraste est ridicule, l'utilisation pour les films par exemple surtout dans le noir est juste décourageante. - La dalle n'est pas du tout uniforme et même en face à l'écran, les couleurs changent des deux cotés droit et gauche inférieur (le bleu vire vers le violet par exemple). - Effet clouding catastrophique. - Les angles de vision sont très médiocre alors que c'est un écran IPS! - Les touches sensitives sont un petit hasardeuse et moins précise par rapport à d'autres marques connus. -- Seul point positif est l'option "orbit pixel" si je ne me trompe qui adoucit les polices et rend plus agréable la lecture du texte.

Esta avaliação foi feita para 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

Esta avaliação foi feita para 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

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