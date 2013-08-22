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Descontinuado
242G5DJEB/00
144 Hz
24" (61 cm)
Gosta de jogos competitivos e intensos. Necessita de uma ecrã com imagens ultra suaves e sem atrasos. Este ecrã Philips actualiza o ecrã até 144 vezes por segundo, com uma rapidez 2,4 vezes superior a um ecrã normal. Uma taxa de fotogramas inferior pode criar a ilusão que os inimigos saltam de um ponto para o outro no ecrã, tornando-os em alvos difíceis de acertar. Com uma taxa de fotogramas de 144 Hz, essas imagens perdidas cruciais são apresentadas no ecrã revelando o deslocamento do inimigo com um movimento ultra suave para poder atingi-lo facilmente. Com um atraso de entrada ultra baixo e sem efeitos de Screen Tearing, este ecrã Philips é o companheiro de jogos perfeito
A tecnologia Mobile High Definition Link (MHL) consiste numa interface de áudio/vídeo móvel para estabelecer uma ligação direta entre telemóveis e outros dispositivos portáteis e ecrãs de alta definição. O cabo MHL opcional permite-lhe ligar facilmente o seu dispositivo móvel compatível com MHL a este ecrã MHL Philips de grandes dimensões para ver os seus vídeos HD ganharem vida com um som totalmente digital. Agora, para além de poder desfrutar dos seus jogos, fotografias e filmes móveis ou outras aplicações num ecrã grande, também pode carregar o seu dispositivo móvel em simultâneo para que nunca fique sem bateria a meio do seu entretenimento.
O novo ecrã para jogos da Philips tem um acesso rápido no ecrã concebido especialmente para jogadores, que lhe oferece várias opções. O modo "FPS" (First person shooting - Tiro em primeira pessoa) melhora temas escuros em jogos, permitindo ver objectos escondidos em áreas escuras. O modo "Racing" (Corridas) adapta o ecrã com o tempo de resposta mais rápido, cores de alta intensidade, juntamente com ajustes da imagem. O modo "RTS" (Real time strategy - Estratégia em tempo real) tem um modo especial de SmartFrame que permite destacar uma área específica e efectuar ajustes do tamanho e da imagem. A opção para jogador 1 e jogador 2 permite-lhe guardar definições personalizadas com base em jogos diferentes, assegurando o melhor desempenho.
3.7
de 5
3
Críticas
Zirkonis
22/08/2013
Deutschland
Ein Must-Have für jeden Gamer!
Als ich das erste mal das Paket geöffnet habe dachte ich mir das der Aufbau dieses Gerätes mich aufhalten werde, doch nach genauerem hinschauen und probieren war es so simpel wie nie zuvor. Der Monitor wird einfach am Ständer eingeknippst und schon kann es losgehen!. Was mir sofort ins Auge gestochen ist sind die Fantastischen Farben die dieses Gerät ausstrahlt! Perfekte einstellung zum erststart (man kann sein Profil allerdings verändern wenn man nicht zufrieden ist und unter User 1 oder 2 Speichern). Was ich auch sehr gelungen finde sind die Optionen die man per SmartKeypad benutzen kann, zum ersten wäre damit die Menüführung die damit nicht leichter sein kann! und zum zweiten wären da die verschiedenen Optionen wie z.B der FPS Modus für den Monitor, er erhellt das ganze schwarze auf (was bei Battlefield so manchen Vorteil erschaffen hat), bei Rennspielen wird die ms angehoben! einfach toll. Zum Design gibt es zu sagen das es ganz schlicht ist und nicht wirklich was besonderes. Das tolle aber ist das man den Monitor höhenverstellen kann, seitlich bis zu 90 Grad drehen kann, und ein bissel nach vorne und nach hinten neigen kann, so ist für jeden die richtige größe Individuell einstellbar. Fazit: Wenn ihr ein guten Monitor für eure Games wollt (der Phillips 242G ist extra für Gamer) dann solltet ihr ihn sofort holen, ich bin sicher ihr werdet nicht enttäuscht sein über das Produkt.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 242G5DJEB LCD-Monitor mit SmartImage Game
Sim, recomendo este produto
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Andreadeluxe
15/09/2013
United Kingdom
Good gaming monitor but....
I tried 3 monitors before writing this review and 3 all have the same problem. and 'impossible to use the smart response with the refresh set to 144Hz. when you try to activate one of the 3 speed of smart response the monitor starts to flicker for me its a firmware bug.... waiting philips to solve the problem with a firmware upgrade
Esta avaliação foi feita para Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
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mrj007
29/07/2013
United Kingdom
display port not at 120hz
Display port can not set to 120hz . Nadia GeForce GTX 680 graphics card.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance 242G5DJEB LCD monitor with SmartImage Game
Sim, recomendo este produto
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Este ecrã Philips consegue alcançar taxas de actualização até 144 Hz apenas através dos seus conectores Dual-link DVI e DisplayPort. Assegure de que a sua placa gráfica consegue processar taxas de actualização de 144 Hz e que este está actualizado com os controladores mais actuais.
Para questões relacionadas com o desempenho de 144 Hz, consulte directamente o fornecedor da sua placa.
Requer um dispositivo móvel opcional certificado para MHL e um cabo MHL. (Não incluídos) Consulte o seu fornecedor do dispositivo MHL para se informar sobre a compatibilidade.
A poupança de energia no modo de espera/desligado de ErP não é aplicável à funcionalidade de carregamento MHL
Este ecrã Philips está certificado para MHL. No entanto, se o seu dispositivo MHL não se ligar ou não funcionar correctamente, verifique as FAQ do dispositivo MHL ou contacto o fornecedor directamente para obter mais informações. A política do fabricante do seu dispositivo pode requerer a aquisição do cabo MHL ou de um adaptador específico dessa marca para funcionar