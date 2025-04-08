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Descontinuado

Monitor LCD Full HD

243V7QDAB/01

4.1

| (81) Críticas | 85% recomendam este produto

Imagens nítidas e vivas de uma margem à outra

Um ecrã perfeito para todos os propósitos com imagens estonteadas que se estendem de uma margem à outra e não fatigam os olhos, num design compacto e elegante.

Ver todos os benefícios

Imagens nítidas e vivas de uma margem à outra

  • Linha V

  • 24 (23,8"/60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.

Ecrã de moldura fina para criar um visual perfeito

Ecrã de moldura fina para criar um visual perfeito

Os novos ecrãs Philips apresentam uma moldura ultra fina que permite distrações mínimas e um tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para configurações em vários ecrãs ou em mosaico, como em jogos, desenho gráfico e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um único ecrã grande.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.1

de 5

81

Críticas

85%

recomendam este produto

08/04/2025

España

España

Excelente monitor

Producto de calidad marca reconocida mundialmente servicio tecnico inmejorable garantia excelente

Pontos positivos

A todos mis amigos y conocidos aconsejaria su compra por calidad precio y servicio tecnico

Pontos negativos

nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2024-03-08

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2024-03-08

03/11/2021

España

España

Comprador verificado

Calidad

Un monitor perfecto para trabajar. Se nota la calidad

Pontos positivos

Buena imagen

Pontos negativos

El sonido no es muy bueno

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2021-05-03

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2021-05-03

08/02/2021

España

España

Comprador verificado

Fantástico

Me gustaba todo del producto y me daba confianza la marca

Pontos positivos

Su calidad y precio

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2020-10-08

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2020-10-08

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  2. A resolução máxima funciona apenas com entradas HDMI.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse