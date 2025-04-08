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Descontinuado
243V7QDAB/01
Imagens nítidas e vivas de uma margem à outra
Um ecrã perfeito para todos os propósitos com imagens estonteadas que se estendem de uma margem à outra e não fatigam os olhos, num design compacto e elegante.
Linha V
24 (23,8"/60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.
Os novos ecrãs Philips apresentam uma moldura ultra fina que permite distrações mínimas e um tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para configurações em vários ecrãs ou em mosaico, como em jogos, desenho gráfico e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um único ecrã grande.
4.1
de 5
81
Críticas
85%
recomendam este produto
El Cueva
08/04/2025
España
Excelente monitor
Producto de calidad marca reconocida mundialmente servicio tecnico inmejorable garantia excelente
Pontos positivos
A todos mis amigos y conocidos aconsejaria su compra por calidad precio y servicio tecnico
Pontos negativos
nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data de utilização 2024-03-08
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data de utilização 2024-03-08
Mariatete
03/11/2021
España
Comprador verificado
Calidad
Un monitor perfecto para trabajar. Se nota la calidad
Pontos positivos
Buena imagen
Pontos negativos
El sonido no es muy bueno
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data de utilização 2021-05-03
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2021-05-03
Taichinesito
08/02/2021
España
Comprador verificado
Fantástico
Me gustaba todo del producto y me daba confianza la marca
Pontos positivos
Su calidad y precio
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data de utilização 2020-10-08
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data de utilização 2020-10-08
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
A resolução máxima funciona apenas com entradas HDMI.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse