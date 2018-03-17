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Descontinuado

4000 seriesTelevisor LED Full HD ultra fino

24PFS4022/12

3.2

| (108) Críticas

Televisor LED Full HD ultra fino

Criada para a diversão, a TV Philips 4000 transporta a qualidade de imagem para o pequeno ecrã. É suficientemente compacta para deslocar entre divisões de forma rápida e sem confusões, e o seu design minimalista faz com que seja um complemento bem-vindo onde quer que a coloque.

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TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

com o Digital Crystal Clear

Televisor LED Full HD ultra fino

  • 60 cm (24")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Duas entradas HDMI e EasyLink para conectividade integrada

Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

Televisor LED Full HD - imagens LED brilhantes com um contraste incrível

A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.

Televisor portátil compacto: concebido para estar no meio da diversão

Elegante, compacto e leve. O seu televisor de ecrã pequeno permite-lhe acompanhar os seus programas favoritos na cozinha, mantém-no a par das notícias enquanto trabalha na garagem e apresenta-lhe as últimas pontuações desportivas enquanto prepara um churrasco. Um televisor tão portátil como este gosta de estar no meio da diversão!

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.2

de 5

108

Críticas

17/03/2018

France

France

Très bonne TV

Très bonne TV compatible DVB-T (TNT) C (Câble) et S (Satelite), sur le réseau câble français (SFR), conseil d'utiliser un pas de 1 MHz lors de la recherche de chaîne sinon il en manque. Pour les frontalier avec l'Allemagne, la TV est compatible avec la TNT DVB-T2 HEVC allemand (logo DVB-T2 HD déclarer sur le carton, la ou je l'ai acheter, près de la frontière allemande, en France). Cependant un petit soucis, lorsqu'on éteint la TV puis l'allume, la liste des chaines de TV par défaut est la liste complète et non la liste de favoris, sa serais bien que la TV met la dernière liste utiliser.

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Esta avaliação foi feita para 4000 series 22PFS4022 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

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07/02/2018

France

France

Evaluation positive pour ce produit

Très bon produit facile d'utilisation se monte sur un support mural... Par contre le son n'est pas au top ( manque de volume )

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29/11/2017

France

France

Excellent

Facile à mettre en oeuvre, image et qualité sonore conforme à mes attentes. je recommande ce produit. Pour ma part utilisé comme second téléviseur dans une cuisine avec support mural.

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.

  5. Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.