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Descontinuado

5600 seriesTelevisor LED Full HD ultra fino

24PFS5603/12

3.7

| (106) Críticas

Televisor LED ultrafino Full HD

Desfrute do design simples e minimalista deste televisor Philips 5600 branco. A sua elegância adequa-se perfeitamente à decoração do seu lar. Com uma qualidade de imagem Full HD, este televisor é uma escolha ideal para quem procura simplicidade.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

com Pixel Plus HD

Televisor LED ultrafino Full HD

  • 60 cm (24")

  • Índice de desempenho da imagem 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Televisor portátil compacto: concebido para estar no meio da diversão

Elegante, compacto, leve e portátil, o televisor de ecrã pequeno permite-lhe acompanhar os seus programas favoritos em qualquer local, seja na cozinha seja a acampar com a família. Este televisor portátil ajuda a manter-se a par das notícias, assim como dos resultados mais recentes dos seus desportos favoritos. Foi desenvolvido para estar no meio da diversão!

USB para reprodução de conteúdos multimédia

USB para reprodução de conteúdos multimédia

Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Televisor LED Full HD - imagens LED brilhantes com um contraste incrível

A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

106

Críticas

25/03/2021

España

España

Comprador verificado

EL PRODUCTO TIENE UNA CALIDAD MUY BUENA DE IMAGEN

EL UNICO PUNTO QUE NO ME GUSTA ES QUE CUANDO APAGAS EL TELEVISOR, SIEMPRE QUEDA ENCENDIDO EL PILOTO LED EN ROJO, CON LO CUAL CONSUMES ELECTRICIDAD INNECESARIAMENTE

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 5600 series 32PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano

Data de utilização 2020-02-25

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 5600 series 32PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano

Data de utilização 2020-02-25

13/02/2021

España

España

Comprador verificado

Buen televisor

He obtenido este televisor por su calidad de imagen

Pontos positivos

Su color y lo bien que se ve

Pontos negativos

Nada

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Esta avaliação foi feita para 5600 series 32PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano

Data de utilização 2020-02-13

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Data de utilização 2020-02-13

05/11/2018

España

España

BUENA RELACION CALIDAD PRECIO

LLEVO UNA SEMANA CON EL Y EL RESULTADO ES MAGNIFICO Y LO UTILIZO COMO MONITOR DE MI MAC MINI. AHORA TENGO QUE VER LA FORMA DE ORDENAR LOS CANALES DE TV. LA INSTALACIÓN ES MUY SENCILLA AL ENCENDERLO POR PRIMERA VEZ TE VA INDICANDO PASO A PASO LA INSTALACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO,

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 5600 series 24PFS5603 Televisor LED Full HD ultraplano

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.

  5. Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.