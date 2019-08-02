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Descontinuado

5300 seriesTelevisor LED Full HD ultra fino

24PFT5303/12

3.9

| (40) Críticas | 81% recomendam este produto

Televisor LED ultrafino Full HD

A Philips 5300 leva a qualidade de imagem ao ecrã pequeno. Graças aos seus controlos fáceis de utilizar e design compacto, é a companhia perfeita para a sua cozinha, quarto ou escritório.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

com Pixel Plus HD

Televisor LED ultrafino Full HD

  • 60 cm (24")

  • Índice de desempenho da imagem 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Televisor portátil compacto: concebido para estar no meio da diversão

Elegante, compacto, leve e portátil, o televisor de ecrã pequeno permite-lhe acompanhar os seus programas favoritos em qualquer local, seja na cozinha seja a acampar com a família. Este televisor portátil ajuda a manter-se a par das notícias, assim como dos resultados mais recentes dos seus desportos favoritos. Foi desenvolvido para estar no meio da diversão!

Pixel Plus HD proporciona-lhe imagens maravilhosas que vai adorar

O motor Philips Pixel Plus HD otimiza a qualidade da imagem para oferecer imagens nítidas com um contraste maravilhoso. Por isso, independentemente de estar a transmitir conteúdo online ou a ver um disco, desfrutará de imagens mais nítidas com brancos mais brilhantes e pretos mais profundos.

USB para reprodução de conteúdos multimédia

USB para reprodução de conteúdos multimédia

Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

40

Críticas

81%

recomendam este produto

2

02/08/2019

España

España

Cumple perfectamente su función

Compré este televisor para ponerlo en un pequeño comedor junto a la cocina. La calidad de imagen es excelente, muy nítida y clara. El sonido no está tan conseguido, por defecto suena algo artificial, pero como tiene muchas posibilidades de configuración, he conseguido afinarlo y ha quedado muy bien. Una cosa que no me ha convencido es que para ordenar los canales, primero hay que crear un menú de favoritos; me parece un paso innecesario. Para su tamaño, las conexiones que tiene y las posibilidades multimedia son de agradecer. Estupenda compra

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Esta avaliação foi feita para 5300 series 22PFT5303 Televisor LED Full HD ultraplano

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26/05/2019

España

España

Excelente imagen HD

Magnifico televisor de HD, sigue la calidad de los productos Philips

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04/04/2019

España

España

Casi EXCELENTE.

Casi EXCELENTE, alguna dificultad en el uso probablemente por su amplitud de opciones, por ejemplo: la ORDENACION DE CANALES (algo que considero necesario) requiere un proceso algo complejo, particularmente para los NO iniciados.

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.

  5. Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.