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Descontinuado

Monitor LCD

271B8QJEB/00

3.8

| (29) Críticas

Imagem nítida, desempenho eficiente

Trabalhe da melhor forma com o monitor Philips Full HD de 27". A resolução nítida e vívida Full HD oferece-lhe o espaço e a clareza para trabalhar. As funcionalidades como o ajuste de altura, o modo LowBlue e a tecnologia Sem cintilação diminuem o cansaço ocular.

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para produtividade máxima

Imagem nítida, desempenho eficiente

  • Linha B

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tecnologia IPS para cores vivas e ângulos de visualização amplos

Tecnologia IPS para cores vivas e ângulos de visualização amplos

Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo - mesmo no modo de pivot de 90 graus! Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, o que os torna ideais para fotografias, filmes e navegar na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.

Predefinições SmartImage para definições de imagem otimizadas simples

Predefinições SmartImage para definições de imagem otimizadas simples

SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação otimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe selecionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na seleção, a tecnologia SmartImage otimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

29

Críticas

24/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

Funcionário da Philips

wowzers!

[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help

Pontos positivos

everything

Pontos negativos

no rizz

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 221B8LJEB LCD monitor

Data de utilização 2023-04-24

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 221B8LJEB LCD monitor

Data de utilização 2023-04-24

25/01/2020

France

France

Juste Wahou

Enfin une télé qui donne toute ça puissance Atmos a cette barre de son il faut les 2 ensembles pour avoir un son de la puissance fidélioB8 et 65Oled854 Wahou avec des philips hue play pour des murs du Grand spectacle

Pontos positivos

La qualité d'un produit pas cadeau mais je ne regrette pas mettre sérré la ceinture

Pontos negativos

?? Moyen si la télé est un premier prix

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Esta avaliação foi feita para B8 Barre de son SkyQuake

Data de utilização 2018-12-25

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para B8 Barre de son SkyQuake

Data de utilização 2018-12-25

27/03/2020

Italia

Italia

ottimo rapporto qualità prezzo

Molto ben dotato di interfacce. Ergonomia al top. Ottima qualità video ed estetica molto bella. Un ottimo monitor.

Pontos positivos

Ottimo in tutto

Pontos negativos

nessuno

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 241B8QJEB Monitor LCD

Data de utilização 2019-02-27

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Monitor 241B8QJEB Monitor LCD

Data de utilização 2019-02-27

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Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.

  3. Carregamento rápido em conformidade com a norma USB BC 1.2

  4. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  5. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.