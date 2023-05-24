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Descontinuado
271B8QJEB/00
Imagem nítida, desempenho eficiente
Trabalhe da melhor forma com o monitor Philips Full HD de 27". A resolução nítida e vívida Full HD oferece-lhe o espaço e a clareza para trabalhar. As funcionalidades como o ajuste de altura, o modo LowBlue e a tecnologia Sem cintilação diminuem o cansaço ocular.
Linha B
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo - mesmo no modo de pivot de 90 graus! Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, o que os torna ideais para fotografias, filmes e navegar na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.
SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação otimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe selecionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na seleção, a tecnologia SmartImage otimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!
3.8
de 5
29
Críticas
fredthegoat
24/05/2023
United Kingdom
Funcionário da Philips
wowzers!
[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help
Pontos positivos
everything
Pontos negativos
no rizz
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 221B8LJEB LCD monitor
Data de utilização 2023-04-24
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 221B8LJEB LCD monitor
Data de utilização 2023-04-24
teiki
25/01/2020
France
Juste Wahou
Enfin une télé qui donne toute ça puissance Atmos a cette barre de son il faut les 2 ensembles pour avoir un son de la puissance fidélioB8 et 65Oled854 Wahou avec des philips hue play pour des murs du Grand spectacle
Pontos positivos
La qualité d'un produit pas cadeau mais je ne regrette pas mettre sérré la ceinture
Pontos negativos
?? Moyen si la télé est un premier prix
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para B8 Barre de son SkyQuake
Data de utilização 2018-12-25
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2018-12-25
Antonio Rex
27/03/2020
Italia
ottimo rapporto qualità prezzo
Molto ben dotato di interfacce. Ergonomia al top. Ottima qualità video ed estetica molto bella. Un ottimo monitor.
Pontos positivos
Ottimo in tutto
Pontos negativos
nessuno
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 241B8QJEB Monitor LCD
Data de utilização 2019-02-27
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Monitor 241B8QJEB Monitor LCD
Data de utilização 2019-02-27
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
A classificação EPEAT é válida apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite https://www.epeat.net/ para consultar o estado do registo no seu país.
Carregamento rápido em conformidade com a norma USB BC 1.2
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.