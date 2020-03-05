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Descontinuado

Monitor QHD LCD

272B8QJEB/01

3.8

| (20) Críticas

Imagem cristalina

Trabalhe da melhor forma com o monitor Philips Quad HD de 27". A resolução cristalina Quad HD oferece-lhe o espaço e a clareza para trabalhar. As funcionalidades como o modo LowBlue e Sem cintilação diminuem o cansaço ocular.

Ver todos os benefícios

desempenho eficiente para produtividade máxima

Imagem cristalina

  • Linha B

  • 68,6 cm (27")

  • Quad HD (2560 x 1440)

1074 mil milhões de cores para gradações de cores suaves e detalhes

O ecrã de 10 bits fornece uma profundidade de cores rica com 1074 mil milhões de cores e processamento interno de 12 bits para recriar cores suaves e naturais, sem gradações ou mudanças de tom bruscas.

Desenvolvido para cumprir as normas ambientais

Concebido para garantir sustentabilidade e custos de funcionamento reduzidos, este monitor cumpre as normas ambientais, tais como: ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified. Para obter mais informações sobre a certificação, visite: ENERGY STAR – https://www.energystar.gov/ EPEAT – https://www.epeat.net/ TCO Certified – https://tcocertified.com/

Modo LowBlue para uma produtividade suave para os olhos

Os estudos realizados demonstraram que, da mesma forma que os raios ultravioleta podem causar danos oculares, os raios de luz azul com comprimento de onda curta dos ecrãs LED podem causar danos oculares e afetar a visão com o passar do tempo. Desenvolvido a pensar no bem-estar, a definição do modo LowBlue da Philips utiliza uma tecnologia de software inteligente para reduzir a luz azul de onda curta prejudicial.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.8

de 5

20

Críticas

2

05/03/2020

España

España

Comprador verificado

Un buen monitor para leer sin fatiga. Sin parpadeo

Le doy 5 * porque tiene una gran pantalla muy cómoda de leer sin fatiga.El soporte vertical es muy robusto y de práctico diseño que hace muy fácil y cómodo el movimiento vertical de la pantalla. Un pero: el botón on/off lo he pintado de blanco, porque en la penumbra o de espaldas a la luz, no acertaba a distinguirlo de los otros botones negros de ajuste. Buena calidad. Si el plástico fuera negro piano, sería premium.

Pontos positivos

Calidad de pantalla y robustez de construcción.

Pontos negativos

Ese botón on/off que no adivino en la penumbra. Una opción sería ponerlo en el marco superior o a un lado.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Data de utilização 2020-02-05

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Esta avaliação foi feita para 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Data de utilização 2020-02-05

08/09/2020

France

France

Excellent écran WQHD

Excellent rapport qualité-prix pour un écran 27' 2560x1440 (QHD) Angle de vision large, réglage ample de la rotation et de la hauteur, top !

Pontos positivos

qualité-prix, 27', QHD, réglage rotation et hauteur, marque européenne

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Esta avaliação foi feita para 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Data de utilização 2020-08-08

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Esta avaliação foi feita para 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Data de utilização 2020-08-08

03/04/2022

Suisse

Suisse

Excellent écran pour la retouche photo

Très bon écran pour la retouche photo ou le montage vidéo. Le support des couleurs en 10-Bit est un gros plus.

Pontos positivos

Couleur 10-bit, prix, rendu des couleurs

Pontos negativos

Pas de connexion USB-C

Esta avaliação foi feita para 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Data de utilização 2021-04-03

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Data de utilização 2021-04-03

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Avisos legais

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  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  4. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.