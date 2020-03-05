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Descontinuado
272B8QJEB/01
Imagem cristalina
Trabalhe da melhor forma com o monitor Philips Quad HD de 27". A resolução cristalina Quad HD oferece-lhe o espaço e a clareza para trabalhar. As funcionalidades como o modo LowBlue e Sem cintilação diminuem o cansaço ocular.
Linha B
68,6 cm (27")
Quad HD (2560 x 1440)
O ecrã de 10 bits fornece uma profundidade de cores rica com 1074 mil milhões de cores e processamento interno de 12 bits para recriar cores suaves e naturais, sem gradações ou mudanças de tom bruscas.
Concebido para garantir sustentabilidade e custos de funcionamento reduzidos, este monitor cumpre as normas ambientais, tais como: ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified. Para obter mais informações sobre a certificação, visite: ENERGY STAR – https://www.energystar.gov/ EPEAT – https://www.epeat.net/ TCO Certified – https://tcocertified.com/
Os estudos realizados demonstraram que, da mesma forma que os raios ultravioleta podem causar danos oculares, os raios de luz azul com comprimento de onda curta dos ecrãs LED podem causar danos oculares e afetar a visão com o passar do tempo. Desenvolvido a pensar no bem-estar, a definição do modo LowBlue da Philips utiliza uma tecnologia de software inteligente para reduzir a luz azul de onda curta prejudicial.
3.8
de 5
20
Críticas
Comprador comparador
05/03/2020
España
Comprador verificado
Un buen monitor para leer sin fatiga. Sin parpadeo
Le doy 5 * porque tiene una gran pantalla muy cómoda de leer sin fatiga.El soporte vertical es muy robusto y de práctico diseño que hace muy fácil y cómodo el movimiento vertical de la pantalla. Un pero: el botón on/off lo he pintado de blanco, porque en la penumbra o de espaldas a la luz, no acertaba a distinguirlo de los otros botones negros de ajuste. Buena calidad. Si el plástico fuera negro piano, sería premium.
Pontos positivos
Calidad de pantalla y robustez de construcción.
Pontos negativos
Ese botón on/off que no adivino en la penumbra. Una opción sería ponerlo en el marco superior o a un lado.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Data de utilização 2020-02-05
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Data de utilização 2020-02-05
asathome
08/09/2020
France
Excellent écran WQHD
Excellent rapport qualité-prix pour un écran 27' 2560x1440 (QHD) Angle de vision large, réglage ample de la rotation et de la hauteur, top !
Pontos positivos
qualité-prix, 27', QHD, réglage rotation et hauteur, marque européenne
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Data de utilização 2020-08-08
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Data de utilização 2020-08-08
MadSurfer
03/04/2022
Suisse
Excellent écran pour la retouche photo
Très bon écran pour la retouche photo ou le montage vidéo. Le support des couleurs en 10-Bit est un gros plus.
Pontos positivos
Couleur 10-bit, prix, rendu des couleurs
Pontos negativos
Pas de connexion USB-C
Esta avaliação foi feita para 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Data de utilização 2021-04-03
Esta avaliação foi feita para 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Data de utilização 2021-04-03
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respectivos proprietários.
Carregamento rápido em conformidade com a norma USB BC 1.2
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.