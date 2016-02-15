A experiência de jogo mais fluida e rápida de sempre

Domine a competição de uma forma totalmente nova. O monitor 272G5DYEB de 68,6 cm (27") para jogos da Philips com tecnologia NVIDIA G-SYNC™ elimina o efeito Screen Tearing e as falhas de imagem, proporcionando a experiência de jogo mais fluida e rápida de sempre.