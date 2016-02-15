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Descontinuado
272G5DYEB/00
Linha G
144 Hz
68,6 cm (27")
A tecnologia NVIDIA G-SYNC™ é uma nova tecnologia de apresentação inovadora que proporciona a experiência de jogo mais fluida e rápida de sempre. O desempenho revolucionário do G-SYNC™ é obtido através da sincronização das taxas de actualização da apresentação com a GPU no seu computador equipado com GeForce GTX, eliminando o efeito Screen Tearing e minimizando as falhas e os atrasos na apresentação. O resultado: as cenas são apresentadas instantaneamente, os objectos são mais nítidos e a jogabilidade é super fluida, proporcionando-lhe uma experiência visual surpreendente e uma grave vantagem competitiva.
Gosta de jogos competitivos e intensos. Necessita de uma ecrã com imagens ultra suaves e sem atrasos. Este ecrã Philips actualiza o ecrã até 144 vezes por segundo, com uma rapidez 2,4 vezes superior a um ecrã normal. Uma taxa de fotogramas inferior pode criar a ilusão que os inimigos saltam de um ponto para o outro no ecrã, tornando-os em alvos difíceis de acertar. Com uma taxa de fotogramas de 144 Hz, essas imagens perdidas cruciais são apresentadas no ecrã revelando o deslocamento do inimigo com um movimento ultra suave para poder atingi-lo facilmente. Com um atraso de entrada ultra baixo e sem efeitos de Screen Tearing, este ecrã Philips é companheiro de jogos perfeito
SmartResponse é uma tecnologia de sobremultiplicação exclusiva da Philips que, quando activada, ajusta automaticamente os tempos de resposta aos requisitos específicos da aplicação, como jogos ou filmes, que requerem tempos de resposta mais rápidos, para apresentar imagens sem trepidação, sem tempos de espera e sem imagens fantasma
4.8
de 5
5
Críticas
100%
recomendam este produto
Lordzytech
15/02/2016
United Kingdom
Wow! Value for money and great visual experience
I am partially sighted and even I can see the difference in the Colour depth and clarity of this monitor. I would seriously recommend this monitor to anyone plays games or watches films on their computers. Being partially sighted the MHz speed is a big thing when playing games. TV's? don't use them for playing games quality is non existent.
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Esta avaliação foi feita para Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™
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markyb
04/02/2016
United Kingdom
Comprador verificado
value for money
Obviously this is not the most expensive monitor, but the performance for gaming has not let me down, colours sharp and because of refresh rate the picture quality has been what i expected. Overall thumbs up.
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leoblab
03/11/2015
Italia
Ottimo monitor
Il monitor in questione è un TN dalle eccezionali caratteristiche tecniche. Pur non avendo i colori di un IPS è senza dubbio uno schermo con ottima taratura e buoni angoli di visione. E' concepito per il gaming: G-Sync, 144Hz e supporto del 3D Vision 2. E' un full hd da 27 pollici: potrebbe sembrare un po' bassa la risoluzione per uno schermo di queste dimensioni, ma in realtà è perfetta e non affatica minimamente la vista. Ottima la qualità dei materiali con cui è costruito: la base è solidissima e le plastiche non sono per nulla economiche. In aggiunta ha 4 uscite USB 3.0 estremamente comode, collocate sul retro. Da acquistare a occhi chiusi se si è patiti di film e videogiochi (anche 3D).
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Certifique-se de que o sistema operativo do seu PC é o Windows 7 ou superior, a placa gráfica é a NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU ou superior e está actualizada com os controladores mais recentes.
Os modos G-Sync, ULMB e 3D Vision são independentes e não simultâneos; se um dos modos estiver activado, os outros dois modos têm de estar desactivados.
O ULMB é activado apenas a 85 Hz, 100 HZ e 120 Hz. O 3D Vision é activado apenas a 100 HZ e 120 Hz.
Para obter mais informações sobre a placa gráfica NVIDIA e a ligação DisplayPort necessária para a tecnologia G-SYNC™, consulte www.geforce.com/g-sync.
Para questões relacionadas com o desempenho de 144 Hz, consulte directamente o fornecedor da sua placa.
Copyright 2014 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC e 3D Vision são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas da NVIDIA Corporation nos Estados Unidos e noutros países.
Software BATMAN: ARKHAM ORIGINS Copyrigth 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Desenvolvido por WB Games Montreal e Splash Damage. BATMAN e todas as personagens, as suas características distintivas e elementos relacionados são marcas comerciais da DC Comics Copyright 2013. Todos os direitos reservados.
Logótipo WB GAMES, símbolo WB: ™ & Copyright Warner Bros. Entertainment Inc. (s13)