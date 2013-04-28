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  • Ecrã AMVA de alto desempenho
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Descontinuado

Monitor LCD AMVA, retroiluminação LED

273E3QHSB/00

4.5
| (4) Críticas | 100% recomendam este produto
Ecrã AMVA de alto desempenho
Desfrute de imagens de contraste muito elevado neste monitor LED AMVA. Com um ângulo de visão amplo e de grande dimensão e imagens brilhantes e vivas, este ecrã está pronto para o entreter.
Ver todos os benefícios

para um contraste super elevado e imagens vivas

Ecrã AMVA de alto desempenho

  • Linha E

  • 68,6 cm (27")

  • Ecrã Full HD

LED AMVA para imagens vívidas de contraste extremamente elevado e vista panorâmica

LED AMVA para imagens vívidas de contraste extremamente elevado e vista panorâmica

O ecrã LED AMVA da Philips utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multi-domínio que proporciona relações de contraste com estática extremamente elevada para imagens muito vívidas e brilhantes. Para além de apresentar as aplicações padrão para escritório com facilidade, este é particularmente apropriado para visualizar fotografias, navegar na Internet, ver filmes, jogar e apresentar aplicações gráficas exigentes. A sua tecnologia de gestão optimizada de pixéis permite-lhe um ângulo de visualização extra amplo com 178/178 graus, apresentando imagens nítidas mesmo no modo de pivot de 90 graus

Resolução Full HD 16:9 para jogos e vídeo

Resolução Full HD 16:9 para jogos e vídeo

O ecrã Full HD possui uma resolução panorâmica de 1920 x 1080p. Esta é a resolução mais elevada de fontes de alta definição para obter a melhor qualidade de imagem possível. É totalmente compatível com tecnologias posteriores, uma vez que suporta sinais de 1080p de todas as fontes, incluindo as mais recentes como Blu-ray e consolas de jogos de alta definição avançadas. O processamento de sinal é extensivamente actualizado para suportar a qualidade e resolução de sinal bastante mais elevada. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com luminosidade e cores fantásticas.

Compatível com HDMI para entretenimento em Full HD

Compatível com HDMI para entretenimento em Full HD

Um dispositivo compatível com HDMI possui todo o hardware necessário para integrar uma entrada HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Um cabo HDMI permite sinais digitais de áudio e vídeo de alta qualidade transmitidos através de um único cabo de um PC ou de inúmeras fontes AV (incluindo set-top boxes, leitores de DVD, recetores de AV e câmaras de vídeo).

Especificações técnicas

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Críticas

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4.5

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

28/04/2013

France

France

Globalement, un très bon produit

Lors de l'installation j'ai dû avoir recours à l'assistance en ligne pour régler un problème de dimension de l'image (présence de bandes noires tout autour de l'écran) : intervention rapide et efficace et problème résolu ! Sa plus grande qualité : l'image, superbe ... et la dimension de l'écran bien sûr, très confortable !

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Esta avaliação foi feita para 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

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23/01/2013

Italia

Italia

Abbagliante

Le immagini sono luminosissime e blillanti. Bellissimi contrasti. Non ti fa rimpiangere il tubo catodico

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08/09/2013

Italia

Italia

Fa quello che deve ottimo per il lavoro

Monitor compatto e ben definito. Lo consiglio soldi spesi bene

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