Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
273E3QHSB/00
Linha E
68,6 cm (27")
Ecrã Full HD
O ecrã LED AMVA da Philips utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multi-domínio que proporciona relações de contraste com estática extremamente elevada para imagens muito vívidas e brilhantes. Para além de apresentar as aplicações padrão para escritório com facilidade, este é particularmente apropriado para visualizar fotografias, navegar na Internet, ver filmes, jogar e apresentar aplicações gráficas exigentes. A sua tecnologia de gestão optimizada de pixéis permite-lhe um ângulo de visualização extra amplo com 178/178 graus, apresentando imagens nítidas mesmo no modo de pivot de 90 graus
O ecrã Full HD possui uma resolução panorâmica de 1920 x 1080p. Esta é a resolução mais elevada de fontes de alta definição para obter a melhor qualidade de imagem possível. É totalmente compatível com tecnologias posteriores, uma vez que suporta sinais de 1080p de todas as fontes, incluindo as mais recentes como Blu-ray e consolas de jogos de alta definição avançadas. O processamento de sinal é extensivamente actualizado para suportar a qualidade e resolução de sinal bastante mais elevada. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com luminosidade e cores fantásticas.
Um dispositivo compatível com HDMI possui todo o hardware necessário para integrar uma entrada HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Um cabo HDMI permite sinais digitais de áudio e vídeo de alta qualidade transmitidos através de um único cabo de um PC ou de inúmeras fontes AV (incluindo set-top boxes, leitores de DVD, recetores de AV e câmaras de vídeo).
4.5
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
jck85
28/04/2013
France
Globalement, un très bon produit
Lors de l'installation j'ai dû avoir recours à l'assistance en ligne pour régler un problème de dimension de l'image (présence de bandes noires tout autour de l'écran) : intervention rapide et efficace et problème résolu ! Sa plus grande qualité : l'image, superbe ... et la dimension de l'écran bien sûr, très confortable !
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
cipudduzza
23/01/2013
Italia
Abbagliante
Le immagini sono luminosissime e blillanti. Bellissimi contrasti. Non ti fa rimpiangere il tubo catodico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
utos75
08/09/2013
Italia
Fa quello che deve ottimo per il lavoro
Monitor compatto e ben definito. Lo consiglio soldi spesi bene
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED