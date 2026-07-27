Resolução Full HD 16:9 para jogos e vídeo

O ecrã Full HD possui uma resolução panorâmica de 1920 x 1080p. Esta é a resolução mais elevada de fontes de alta definição para obter a melhor qualidade de imagem possível. É totalmente compatível com tecnologias posteriores, uma vez que suporta sinais de 1080p de todas as fontes, incluindo as mais recentes como Blu-ray e consolas de jogos de alta definição avançadas. O processamento de sinal é extensivamente actualizado para suportar a qualidade e resolução de sinal bastante mais elevada. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com luminosidade e cores fantásticas.