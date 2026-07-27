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Descontinuado
273E3QHSS/00
Linha E
68,6 cm (27")
Ecrã Full HD
O ecrã LED AMVA da Philips utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multi-domínio que proporciona relações de contraste com estática extremamente elevada para imagens muito vívidas e brilhantes. Para além de apresentar as aplicações padrão para escritório com facilidade, este é particularmente apropriado para visualizar fotografias, navegar na Internet, ver filmes, jogar e apresentar aplicações gráficas exigentes. A sua tecnologia de gestão optimizada de pixéis permite-lhe um ângulo de visualização extra amplo com 178/178 graus, apresentando imagens nítidas mesmo no modo de pivot de 90 graus
O ecrã Full HD possui uma resolução panorâmica de 1920 x 1080p. Esta é a resolução mais elevada de fontes de alta definição para obter a melhor qualidade de imagem possível. É totalmente compatível com tecnologias posteriores, uma vez que suporta sinais de 1080p de todas as fontes, incluindo as mais recentes como Blu-ray e consolas de jogos de alta definição avançadas. O processamento de sinal é extensivamente actualizado para suportar a qualidade e resolução de sinal bastante mais elevada. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com luminosidade e cores fantásticas.
Um dispositivo compatível com HDMI possui todo o hardware necessário para integrar uma entrada HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Um cabo HDMI permite sinais digitais de áudio e vídeo de alta qualidade transmitidos através de um único cabo de um PC ou de inúmeras fontes AV (incluindo set-top boxes, leitores de DVD, recetores de AV e câmaras de vídeo).
Críticas