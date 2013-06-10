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Descontinuado
273P3LPHES/00
Ecrã PowerSensor inovador economiza energia
Ecrã LED ecológico 273P3 Profissional da Philips com certificação EPEAT Gold e PowerSensor inteligente detecta a presença do utilizador e ajusta o consumo de energia, economizando até 80% nas contas de electricidade!
Linha P
68,6 cm (27")
O PowerSensor é um "sensor humano" incorporado que transmite e recebe sinais infravermelhos inofensivos para determinar a presença do utilizador e reduzir automaticamente o brilho do monitor quando o utilizador se afasta da secretária, reduzindo os custos de energia em até 80 % e prolongando a vida útil do monitor.
Os LED brancos são dispositivos em estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho completo e consistente, poupando tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e uma eliminação ecológicas. Os LED permitem um maior controlo da redução da luminosidade da retroiluminação do LCD, proporcionando um rácio de contraste extremamente elevado. Estes também permitem uma reprodução superior da cor graças ao brilho consistente em todo o ecrã.
Os monitores Philips com certificação EPEAT de nível GOLD garantem a protecção da saúde humana e do ambiente, assegurando, em simultâneo, baixas emissões de gases estufa que alteram o nosso clima. O programa EPEAT ajuda os compradores a avaliar, comparar e seleccionar os monitores com base em 51 critérios ambientais suportados pela EPA americana. A certificação GOLD garante que, no mínimo, 30% dos plásticos utilizados são de resinas pós-consumo, o que garante a redução da utilização de materiais tóxicos e perigosos. O EPEAT de nível Gold é válido apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite www.epeat.net para o estado do registo no seu país.
4.7
de 5
13
Críticas
100%
recomendam este produto
zuffenhausen
10/06/2013
United Kingdom
Fantastic VFM at this price point
Pleasing appearance. Well built. Comes with all cables necessary for the display of all video formats supported, audio cable and 240v power supply. Image quality super in all circumstances. The ability for changes in the display colour rendering and contrast dependant upon the content is a big technology step at this price point. Lots of other power saving technology included. Excellent VFM performing way above its cost which may explain why this is my third consecutive Philips monitor that I have purchased. The drivers are not included on the enclosed CD. The CD info takes you to a Philips website for registration of warranty and then to get the drivers. However, the driver section did not recognise the monitor model no matter what I tried. Somehow, by luck, I managed to get in through a 'back door'. The instructions for the driver installation were incorrect in as much as they were incomplete. As the drivers are necessary for the high tech features to function I persevered and eventually was able to make the installation. An installation path certainly not for the inexperienced I would suggest. The monitor will of course work in PnP mode but without the advanced features being present.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight
BLUESTREAK
02/10/2011
United Kingdom
DOES WHAT IT SAYS ON BOX
I HAD 27 INCH LCD,BUT CHANGED TO PHILLIPS MAINLY THE LED AS TO POWER USE,ANOTHER IS WAS THE DESIGN TWO TONE SILVER ROUND SCREEN,BLACK EDGE AT BOTTOM. TOUCH CONTROLS JUST BELOW PHILLIPS NAME, YOU COULD PUT IT ANY WHERE IN HOUSE ITS MODERN DESIGN.' LARGE SCREENS ARE THE WAY FORWARD I THINK AND OF COURSE POWER SAVING MY MAIN THING THE NICE COLOURS ALSO PRESENCE DETECTOR AS TO POWER SAVING.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight
natko54
15/07/2012
France
Super produit
Ecran de qualité, luminosité très correcte. Visibilité, confort des yeux.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273P3LPHES Moniteur LCD, rétroéclairage LED
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273P3LPHES Moniteur LCD, rétroéclairage LED
O EPEAT de nível Gold é válido apenas nos locais onde a Philips regista o produto. Visite www.epeat.net para consultar o estado do registo no seu país.