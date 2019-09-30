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    Óptimas imagens LED com cores vivas
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Descontinuado

Monitor LCD com SmartControl Lite

273V5LHAB/00

3.9
| (57) Críticas
Óptimas imagens LED com cores vivas
Desfrute de imagens LED vivas neste ecrã grande da Philips. Equipado com HDMI e altifalantes estéreo, este ecrã é uma óptima escolha!
Ver todos os benefícios

com altifalantes estéreo

Óptimas imagens LED com cores vivas

  • Linha V

  • 68,6 cm (27")

Tecnologia LED para cores vivas

Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.

Colunas estéreo incorporadas para conteúdo multimédia

Colunas estéreo incorporadas para conteúdo multimédia

Um par de colunas estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.

Ajuste simples do desempenho de apresentação com SmartControl Lite

SmartControl Lite é o software de controlo de monitores com uma interface gráfica do utilizador baseada em ícones 3D de próxima geração. Isto permite ao utilizador efetuar a sintonia fina da maior parte dos parâmetros do monitor tais como cor, brilho, calibragem do ecrã, multimédia, gestão de ID, etc., com o rato.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.9

de 5

57

Críticas

30/09/2019

España

España

Comprador verificado

Muy buena visión cromática.

Me recomendó el monitor el dueño de la tienda informática. Es de gran calidad.

Pontos positivos

Muy buen visionado.

Pontos negativos

Al apagar sale un mensage "Atención compruebe la conexión del cable". Comprobado, pero sigue saliendo el mensaje. Como puedo eliminarlo?.

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Esta avaliação foi feita para 273V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite

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21/12/2015

España

España

Ideal para Mac

Con los Mac Mini de 2014 se lleva de maravilla pudiendo ser controlado íntegramente desde el ordenador. Una definición fantástica y colores impresionantes

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Esta avaliação foi feita para 243V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite

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14/04/2014

España

España

fabuloso

Hasta el dia de hoy sin problemas una gozada ,para mi es como sentarme en el cine

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Esta avaliação foi feita para 246V5LHAB Monitor LCD

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