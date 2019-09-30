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Descontinuado
273V5LHAB/00
Linha V
68,6 cm (27")
Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.
Um par de colunas estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.
SmartControl Lite é o software de controlo de monitores com uma interface gráfica do utilizador baseada em ícones 3D de próxima geração. Isto permite ao utilizador efetuar a sintonia fina da maior parte dos parâmetros do monitor tais como cor, brilho, calibragem do ecrã, multimédia, gestão de ID, etc., com o rato.
3.9
de 5
57
Críticas
DiscoCerrado
30/09/2019
España
Comprador verificado
Muy buena visión cromática.
Me recomendó el monitor el dueño de la tienda informática. Es de gran calidad.
Pontos positivos
Muy buen visionado.
Pontos negativos
Al apagar sale un mensage "Atención compruebe la conexión del cable". Comprobado, pero sigue saliendo el mensaje. Como puedo eliminarlo?.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite
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Davxgon
21/12/2015
España
Ideal para Mac
Con los Mac Mini de 2014 se lleva de maravilla pudiendo ser controlado íntegramente desde el ordenador. Una definición fantástica y colores impresionantes
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Esta avaliação foi feita para 243V5LHAB Monitor LCD con SmartControl Lite
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Lolo
14/04/2014
España
fabuloso
Hasta el dia de hoy sin problemas una gozada ,para mi es como sentarme en el cine
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Esta avaliação foi feita para 246V5LHAB Monitor LCD
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