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Descontinuado

Monitor LCD com Ultra Wide-Color

276E7QDSW/00

3.9
| (17) Críticas
Cores vivas e realistas
Este brilhante ecrã de ângulo amplo com Ultra Wide-Color oferece cores realistas num design inspirado na elegância para uma aparência leve e fresca em qualquer casa ou escritório.
Ver todos os benefícios

num design elegante

Cores vivas e realistas

  • Linha E

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Com Ultra Wide-Color, tem uma gama de cores mais alargada, proporcionando uma imagem mais viva

Com Ultra Wide-Color, tem uma gama de cores mais alargada, proporcionando uma imagem mais viva

A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona um maior espectro de cores para uma imagem mais brilhante. A gama cromática mais ampla Ultra Wide-Color produz verdes com aspeto mais natural, vermelhos mais vivos e azuis mais profundos. Dê mais vida ao entretenimento multimédia, imagens e até à sua produtividade com cores vivas da tecnologia Ultra Wide-Color.

Tecnologia LED PLS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Tecnologia LED PLS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

Os ecrãs PLS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo - mesmo no modo de pivot de 90 graus! Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs PLS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, o que os torna ideais para fotografias, filmes e navegar na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.9

de 5

17

Críticas

3

21/10/2021

España

España

Muy satisfecha

Rango de colores muy rico y fiel. Monitor recomendable para revelado digital de fotografías. Muchas posibilidades de conexión. Estéticamente bonito Llevo un par de años con él y volvería a comprarlo

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Esta avaliação foi feita para 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color

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22/09/2021

España

España

Monitor Philips, una gran compra.

Philips siempre es una marca a tener en cuenta, calidad, seriedad y compromiso. Este monitor lo compré buscando un cambio y un monitor que me gustara y pudiese configurar a mi gusto, que fuese actual, de calidad y confianza, con un perfil delgado y que al usar me sintiera cómodo, este fue mi monitor elegido nada más verlo, estoy super contento de tenerlo en mi casa y disfrutar de sus prestaciones, que son muchas, gracias Philips por hacer cosas así....

Pontos positivos

Buena imagen, fácil de usar y configurar, un monitor para muchos años

Pontos negativos

Nada de momento...todo son ventajas...

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21/04/2017

España

España

Comprador verificado

Cumple plenamente las espectativas

Sorprendido con la calidad de este monitor. Calidad precio muy buena. Full HD y lo más importante para mi, desde diferentes ángulos de visión no pierde calidad como otras pantallas, que o las miras de frente o pierden claridad, contraste, etc. A mí personalmente el diseño me gusta mucho. Todo mi equipo es blanco y este monitor complementa perfectamente.

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Avisos legais

  1. Este ecrã Philips possui certificação MHL. Contudo, se o seu dispositivo MHL não estabelecer ligação ou não funcionar corretamente, consulte as perguntas frequentes sobre o dispositivo MHL ou contacte diretamente o fornecedor para obter orientações. A política do fabricante do dispositivo pode exigir que adquira um cabo ou adaptador MHL específico da marca para garantir o funcionamento

  2. Requer um dispositivo móvel opcional com certificação MHL e um cabo MHL (não incluídos). Contacte o fornecedor do dispositivo MHL para garantir a compatibilidade.

  3. A poupança de energia no modo de espera/desligado de produtos relacionados com a energia não é aplicável à funcionalidade de carregamento MHL

  4. A lista completa de produtos compatíveis com MHL pode ser consultada em www.mhlconsortiun.org

  5. Os cabos HDMI variam dependendo da região e dos modelos.

  6. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  7. NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,9%