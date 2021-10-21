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Descontinuado
276E7QDSW/00
Linha E
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona um maior espectro de cores para uma imagem mais brilhante. A gama cromática mais ampla Ultra Wide-Color produz verdes com aspeto mais natural, vermelhos mais vivos e azuis mais profundos. Dê mais vida ao entretenimento multimédia, imagens e até à sua produtividade com cores vivas da tecnologia Ultra Wide-Color.
Os ecrãs PLS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo - mesmo no modo de pivot de 90 graus! Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs PLS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, o que os torna ideais para fotografias, filmes e navegar na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.
3.9
de 5
17
Críticas
Maia7
21/10/2021
España
Muy satisfecha
Rango de colores muy rico y fiel. Monitor recomendable para revelado digital de fotografías. Muchas posibilidades de conexión. Estéticamente bonito Llevo un par de años con él y volvería a comprarlo
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Esta avaliação foi feita para 246E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color
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TOTIVIGO
22/09/2021
España
Monitor Philips, una gran compra.
Philips siempre es una marca a tener en cuenta, calidad, seriedad y compromiso. Este monitor lo compré buscando un cambio y un monitor que me gustara y pudiese configurar a mi gusto, que fuese actual, de calidad y confianza, con un perfil delgado y que al usar me sintiera cómodo, este fue mi monitor elegido nada más verlo, estoy super contento de tenerlo en mi casa y disfrutar de sus prestaciones, que son muchas, gracias Philips por hacer cosas así....
Pontos positivos
Buena imagen, fácil de usar y configurar, un monitor para muchos años
Pontos negativos
Nada de momento...todo son ventajas...
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Esta avaliação foi feita para 276E7QDSW Monitor LCD con Ultra Wide-Color
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Juancar68
21/04/2017
España
Comprador verificado
Cumple plenamente las espectativas
Sorprendido con la calidad de este monitor. Calidad precio muy buena. Full HD y lo más importante para mi, desde diferentes ángulos de visión no pierde calidad como otras pantallas, que o las miras de frente o pierden claridad, contraste, etc. A mí personalmente el diseño me gusta mucho. Todo mi equipo es blanco y este monitor complementa perfectamente.
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Este ecrã Philips possui certificação MHL. Contudo, se o seu dispositivo MHL não estabelecer ligação ou não funcionar corretamente, consulte as perguntas frequentes sobre o dispositivo MHL ou contacte diretamente o fornecedor para obter orientações. A política do fabricante do dispositivo pode exigir que adquira um cabo ou adaptador MHL específico da marca para garantir o funcionamento
Requer um dispositivo móvel opcional com certificação MHL e um cabo MHL (não incluídos). Contacte o fornecedor do dispositivo MHL para garantir a compatibilidade.
A poupança de energia no modo de espera/desligado de produtos relacionados com a energia não é aplicável à funcionalidade de carregamento MHL
A lista completa de produtos compatíveis com MHL pode ser consultada em www.mhlconsortiun.org
Os cabos HDMI variam dependendo da região e dos modelos.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,9%