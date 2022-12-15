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Descontinuado
278E9QJAB/00
Cor deslumbrante, verdadeiramente envolvente
Desfrute de uma visualização envolvente com os monitores curvos da Philips. O monitor curvo de 27" da linha E oferece uma experiência verdadeiramente envolvente com uma deslumbrante qualidade de imagem Full HD. A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona qualidade de cor para dar vida às suas imagens!
Linha E
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
A experiência de jogo não deve ser uma escolha entre jogabilidade com interferências ou fotogramas partidos. Com o novo monitor da Philips, não tem de ser. Obtenha um desempenho fluido e sem artefactos em praticamente todas as taxas de fotogramas com a tecnologia AMD FreeSync™, atualização rápida suave e um tempo de resposta ultra-rápido.
Os novos ecrãs Philips apresentam uma moldura ultra fina que permite distrações mínimas e um tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para configurações em vários ecrãs ou em mosaico, como em jogos, desenho gráfico e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um único ecrã grande.
Os estudos realizados demonstraram que, da mesma forma que os raios ultravioleta podem causar danos oculares, os raios de luz azul com comprimento de onda curta dos ecrãs LED podem causar danos oculares e afetar a visão com o passar do tempo. Desenvolvido a pensar no bem-estar, a definição do modo LowBlue da Philips utiliza uma tecnologia de software inteligente para reduzir a luz azul de onda curta prejudicial.
4.2
de 5
59
Críticas
85%
recomendam este produto
jcarcelle
15/12/2022
España
Comprador verificado
El equipo funciona magnífico
Funciona muy bien, tiene muy buena visibilidad y no cansa la vista, además tiene muy buen sonido para ser un monitor plano.
Pontos positivos
Cumple muy correctamente lo que se espera de un monitor de estas características.
Pontos negativos
Tarda un poco en encenderse cuando entra en suspensión
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2022-11-15
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2022-11-15
Dipero
17/03/2022
España
Comprador verificado
Bueno Bonito y barato
Ha superado las expectativas, tenía en mente otra marca, y en iba oferta me ofrecieron este monitor. Muy contento.
Pontos positivos
Buenos colores, imagen, buen refresco y muy plano
Pontos negativos
De momento nooooo hay
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2021-11-17
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2021-11-17
carraben
05/01/2020
España
Comprador verificado
Me funciona perfectamente.
Lo compre como monitor de mi ordenador de sobremesa, pues el anterior ya tenía sus años y fallaba de cuando en cuando, me decante por este por su apariencia, por el precio y las cualidades que indicaba en la información, desde el principio funciona perfectamente, fácil de manejar y regular, me gusta y espero me dure bastante.
Pontos positivos
Su calidad y precio
Pontos negativos
Por ahora ninguna.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2018-12-05
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 246E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2018-12-05
Raio do arco da curvatura do ecrã em mm
A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.