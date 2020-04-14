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Descontinuado
328E9FJAB/00
Cor deslumbrante, verdadeiramente envolvente
Desfrute de uma visualização envolvente com os monitores curvos da Philips. O monitor curvo de 32" da linha E oferece uma experiência verdadeiramente envolvente com uma deslumbrante qualidade de imagem QHD. O Ultra Wide-Color oferece qualidade à cor, dando vida às suas imagens!
Linha E
32 (31,5"/80 cm diag.)
2560 x 1440 (QHD)
Os monitores de secretária oferecem uma experiência de utilizador personalizada, extremamente bem adequada a um design curvo. O ecrã curvo proporciona um efeito envolvente agradável mas subtil, que o coloca no centro da sua secretária.
A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona um maior espectro de cores para uma imagem mais brilhante. A gama cromática mais ampla Ultra Wide-Color produz verdes com aspeto mais natural, vermelhos mais vivos e azuis mais profundos. Dê mais vida ao entretenimento multimédia, imagens e até à sua produtividade com cores vivas da tecnologia Ultra Wide-Color.
O ecrã LED VA da Philips utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multi-domínio que proporciona relações de contraste com estática extremamente elevada para imagens muito vívidas e brilhantes. Para além de apresentar as aplicações padrão para escritório com facilidade, é particularmente apropriado para ver fotografias, navegar na Internet, ver filmes, jogar e apresentar aplicações gráficas exigentes. A sua tecnologia de gestão otimizada de píxeis permite-lhe um ângulo de visualização extra amplo de 178/178 graus, resultando em imagens mais nítidas.
4.6
de 5
5
Críticas
100%
recomendam este produto
14/04/2020
España
Calidad de Imagen y precio perfecto.
Una calidad de imagen barbara, una curvatura perfecta, soporte vesa y display port, el único inconveniente es su gran consumo y que no viene con cable Display port ya que es con el que exprime realmente su potencial, hdmi y dvi se han quedado atrás, el sonido es aceptable pero vamos en mi caso ni lo uso pero para un despacho u oficina van de sobra, me ha encantado la experiencia, por cierto para encenderlo hay que darle al botón de la parte trasera si no te puedes volver majara buscando como encenderlo
Pontos positivos
El monitor es una maravilla en todos los sentidos.
Pontos negativos
Que no tenga 120Hz
Esta avaliação foi feita para 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2019-10-13
Esta avaliação foi feita para 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Data de utilização 2019-10-13
Boudou
20/04/2020
Suisse
Comprador verificado
Article idéal pour moi
Article Idéal pour moi! 2ème article identique acheté car suite à un incident, le premier article a été détruit…...
Pontos positivos
Ecran incurvé
Pontos negativos
pas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Data de utilização 2019-04-20
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Data de utilização 2019-04-20
Paul1957
21/05/2019
België
Comprador verificado
Perfect toestel!
Philips is traditie,is deskundigheid,is een zekerheid dat je een toestel hebt dat voldoet aan wat er beloofd wordt.Daarom ben ik uiterst tevreden!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color
Raio do arco da curvatura do ecrã em mm
A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
Área NTSC com base no CIE1976
Área sRGB com base no CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.
O monitor pode diferir das imagens apresentadas.