ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Monitor LCD curvo com Ultra Wide-Color
    Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Monitor LCD curvo com Ultra Wide-Color
    Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto

Descontinuado

Monitor LCD curvo com Ultra Wide-Color

328E9FJAB/00

4.6

| (5) Críticas | 100% recomendam este produto

Cor deslumbrante, verdadeiramente envolvente

Desfrute de uma visualização envolvente com os monitores curvos da Philips. O monitor curvo de 32" da linha E oferece uma experiência verdadeiramente envolvente com uma deslumbrante qualidade de imagem QHD. O Ultra Wide-Color oferece qualidade à cor, dando vida às suas imagens!

Ver todos os benefícios

com detalhes nítidos

Cor deslumbrante, verdadeiramente envolvente

  • Linha E

  • 32 (31,5"/80 cm diag.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Design curvo do ecrã para uma experiência mais envolvente

Design curvo do ecrã para uma experiência mais envolvente

Os monitores de secretária oferecem uma experiência de utilizador personalizada, extremamente bem adequada a um design curvo. O ecrã curvo proporciona um efeito envolvente agradável mas subtil, que o coloca no centro da sua secretária.

Com Ultra Wide-Color, tem uma gama de cores mais alargada, proporcionando uma imagem mais viva

Com Ultra Wide-Color, tem uma gama de cores mais alargada, proporcionando uma imagem mais viva

A tecnologia Ultra Wide-Color proporciona um maior espectro de cores para uma imagem mais brilhante. A gama cromática mais ampla Ultra Wide-Color produz verdes com aspeto mais natural, vermelhos mais vivos e azuis mais profundos. Dê mais vida ao entretenimento multimédia, imagens e até à sua produtividade com cores vivas da tecnologia Ultra Wide-Color.

O ecrã VA apresenta imagens extraordinárias com ângulos de visualização amplos

O ecrã VA apresenta imagens extraordinárias com ângulos de visualização amplos

O ecrã LED VA da Philips utiliza uma tecnologia avançada de alinhamento vertical multi-domínio que proporciona relações de contraste com estática extremamente elevada para imagens muito vívidas e brilhantes. Para além de apresentar as aplicações padrão para escritório com facilidade, é particularmente apropriado para ver fotografias, navegar na Internet, ver filmes, jogar e apresentar aplicações gráficas exigentes. A sua tecnologia de gestão otimizada de píxeis permite-lhe um ângulo de visualização extra amplo de 178/178 graus, resultando em imagens mais nítidas.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

5

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

14/04/2020

España

España

Calidad de Imagen y precio perfecto.

Una calidad de imagen barbara, una curvatura perfecta, soporte vesa y display port, el único inconveniente es su gran consumo y que no viene con cable Display port ya que es con el que exprime realmente su potencial, hdmi y dvi se han quedado atrás, el sonido es aceptable pero vamos en mi caso ni lo uso pero para un despacho u oficina van de sobra, me ha encantado la experiencia, por cierto para encenderlo hay que darle al botón de la parte trasera si no te puedes volver majara buscando como encenderlo

Pontos positivos

El monitor es una maravilla en todos los sentidos.

Pontos negativos

Que no tenga 120Hz

Esta avaliação foi feita para 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Data de utilização 2019-10-13

Esta avaliação foi feita para 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Data de utilização 2019-10-13

20/04/2020

Suisse

Suisse

Comprador verificado

Article idéal pour moi

Article Idéal pour moi! 2ème article identique acheté car suite à un incident, le premier article a été détruit…...

Pontos positivos

Ecran incurvé

Pontos negativos

pas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Data de utilização 2019-04-20

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Data de utilização 2019-04-20

21/05/2019

België

België

Comprador verificado

Perfect toestel!

Philips is traditie,is deskundigheid,is een zekerheid dat je een toestel hebt dat voldoet aan wat er beloofd wordt.Daarom ben ik uiterst tevreden!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Raio do arco da curvatura do ecrã em mm

  2. A resolução máxima funciona com entradas HDMI ou DP.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse

  4. Área NTSC com base no CIE1976

  5. Área sRGB com base no CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos os direitos reservados. AMD, o logótipo de seta da AMD, AMD FreeSync™ e as respetivas combinações são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Os outros nomes de produtos utilizados nesta publicação servem apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais das respetivas empresas.

  7. O monitor pode diferir das imagens apresentadas.