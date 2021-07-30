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Descontinuado

4000 seriesTelevisor LED Full HD ultra fino

32PFK4101/12

3.8

| (22) Críticas

Televisor LED Full HD ultra fino

O design elegante da série 4100 da Philips com Digital Crystal Clear proporciona-lhe uma óptima relação qualidade/preço. Desfrute da qualidade de imagem Full HD com Perfect Motion Rate e do som nítido para uma experiência de entretenimento sem esforço.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

Com Digital Crystal Clear

Televisor LED Full HD ultra fino

  • 80 cm (32")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB-T/C/S/S2

Suportes ultra estreitos em preto

Escuro, misteriosa e incrivelmente forte. O suporte ultra estreito preto da Philips eleva o seu televisor a um novo nível. A construção duradoura num design ultra-fino meticuloso emana a elegância e o estilo do seu novo televisor. O seu posicionamento sólido faz-nos questionar como algo tão pequeno consegue ser tão forte.

USB para reprodução de conteúdos multimédia

USB para reprodução de conteúdos multimédia

Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Televisor LED Full HD - imagens LED brilhantes com um contraste incrível

A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

22

Críticas

30/07/2021

Deutschland

Deutschland

Funcionário da Philips

Upgrade firmware - Software version: 000.000.002.5

[Employee of philipsglobal] 32pfk4101_12_fus_ron die neueste Firmware-Version behebt die Probleme mit der Empfindlichkeit des Satelliten- und Kabeltuners. Danke dir

Pontos positivos

firmware update ok

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Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PFK4101 Ultraflacher Full HD LED TV

Data de utilização 2019-07-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PFK4101 Ultraflacher Full HD LED TV

Data de utilização 2019-07-30

20/02/2018

Nederland

Nederland

Comprador verificado

mooie design, scherp beeld

T is een Philips. dus betrouwbaar en goed. scherp beeld en goede handleiding

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 40PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV

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20/02/2018

Nederland

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mooie design, scherp beeld

T is een Philips. dus betrouwbaar en goed. scherp beeld en goede handleiding

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.