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Descontinuado
32PFK4101/12
Televisor LED Full HD ultra fino
O design elegante da série 4100 da Philips com Digital Crystal Clear proporciona-lhe uma óptima relação qualidade/preço. Desfrute da qualidade de imagem Full HD com Perfect Motion Rate e do som nítido para uma experiência de entretenimento sem esforço.
80 cm (32")
Televisor LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Escuro, misteriosa e incrivelmente forte. O suporte ultra estreito preto da Philips eleva o seu televisor a um novo nível. A construção duradoura num design ultra-fino meticuloso emana a elegância e o estilo do seu novo televisor. O seu posicionamento sólido faz-nos questionar como algo tão pequeno consegue ser tão forte.
Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.
A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.
3.8
de 5
22
Críticas
Anfurion
30/07/2021
Deutschland
Funcionário da Philips
Upgrade firmware - Software version: 000.000.002.5
[Employee of philipsglobal] 32pfk4101_12_fus_ron die neueste Firmware-Version behebt die Probleme mit der Empfindlichkeit des Satelliten- und Kabeltuners. Danke dir
Pontos positivos
firmware update ok
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PFK4101 Ultraflacher Full HD LED TV
Data de utilização 2019-07-30
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2019-07-30
Snipper
20/02/2018
Nederland
Comprador verificado
mooie design, scherp beeld
T is een Philips. dus betrouwbaar en goed. scherp beeld en goede handleiding
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 40PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV
Sim, recomendo este produto
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Robin81
20/02/2018
Nederland
mooie design, scherp beeld
T is een Philips. dus betrouwbaar en goed. scherp beeld en goede handleiding
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.