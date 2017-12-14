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Descontinuado
32PFS6401/12
Televisor LED FHD ultra fino com Android TV
Aparência topo de gama num design compacto. A série 6400 da Philips leva a qualidade de imagem Full HD para um ecrã de 32". Equipado com todas as funcionalidades habituais dos modelos maiores, poderá desfrutar dos favoritos das Smart TV, como Android TV, Google Cast e Spotify.
80 cm (32")
Televisor LED Full HD
Dual Core, 8 GB e expansível
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Os jogos em nuvem oferecem um vasto catálogo online de jogos de alta qualidade para todas as idades, todos os gostos e todos os níveis de jogo. Basta escolher um jogo e jogá-lo no seu televisor!
A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.
Criou um lar que é mais do que apenas uma casa, então porque não escolher um televisor que também é acolhedor e convidativo? A tecnologia Ambilight exclusiva da Philips torna o seu ecrã muito maior e sua experiência de visualização mais envolvente através da emissão de um brilho extra amplo a partir dos dois lados do seu ecrã do televisor para a parede circundante. A cor, a vivacidade e a emoção deslocam-se para além do ecrã, até à sua sala de estar, para lhe proporcionar uma experiência de visualização extraordinária.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.4
de 5
98
Críticas
José5
14/12/2017
España
Excelente producto en su relación calidad/precio. Muchas prestaciones propias de televisores de gama más alta.
La iluminación trasera es muy práctica, el wifi funciona muy bien y la tecla de Netflix me resulta muy útil porque soy un usuario habitual.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6000 series 32PFS6401 Televisor Full HD ultraplano con tecnología Android™
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6000 series 32PFS6401 Televisor Full HD ultraplano con tecnología Android™
RedDevil7
29/09/2020
United Kingdom
Superb
Philips as per usual develop yet another wonderful tv. I now have 5 from this size up to 65 inches
Pontos positivos
Ambilight and value for money
Pontos negativos
None
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra-Slim TV powered by Android™
Data de utilização 2020-05-29
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra-Slim TV powered by Android™
Data de utilização 2020-05-29
Nono2145
08/07/2017
France
Comprador verificado
Tres belle qualité d'image
Tres belle qualité d'image , ambilight du plus belle effet, avec Netflix
Esta avaliação foi feita para 6000 series 32PFS6401 Téléviseur FHD ultra-plat avec Android™
Esta avaliação foi feita para 6000 series 32PFS6401 Téléviseur FHD ultra-plat avec Android™
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
As ofertas de aplicações Android variam em cada país. Para obter mais detalhes, visite a sua loja Google Play local.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
A funcionalidade Google Cast depende de aplicações e dispositivos compatíveis com Google Cast. Para obter mais detalhes, visite a página do produto Google Cast.
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.
Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.
Note que as aplicações da Amazon podem não estar sempre disponíveis no seu país. (Actualmente, as aplicações da Amazon funcionam apenas no Reino Unido, na Alemanha e na Áustria)