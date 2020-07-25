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Descontinuado
32PHS4503/12
Televisor LED ultra fino
A Philips 4500 irá exceder as suas expectativas com a sua qualidade de imagem de alta definição a um preço acessível. Com o seu design simples e elegante, cabe em qualquer divisão da sua casa.
80 cm (32")
Índice de desempenho da imagem 200
Televisor LED
Pixel Plus HD
Os nossos novos suportes em haste foram desenvolvidos para alterar o espaço debaixo do televisor onde normalmente estaria um suporte tradicional, proporcionando uma experiência de visualização mais envolvente. Um televisor que se ergue com confiança e enfrenta o futuro.
O motor Philips Pixel Plus HD otimiza a qualidade da imagem para oferecer imagens nítidas com um contraste maravilhoso. Por isso, independentemente de estar a ver TV por cabo ou um disco, desfrutará de imagens mais nítidas com brancos mais brilhantes e pretos mais profundos.
Com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo e de linhas maravilhosas, combinados com uma alta luminosidade, contraste inacreditável e cores vibrantes.
3.7
de 5
35
Críticas
bipbip30
25/07/2020
France
Comprador verificado
Installation rapide et facile
Bon téléviseur : montage rapide, réglages faciles à réaliser. L'image et le son sont de bonne qualité.
Pontos positivos
son
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Esta avaliação foi feita para 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat
Data de utilização 2020-06-25
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Data de utilização 2020-06-25
Tino62370
05/12/2019
France
Bons rapports qualité / prix
Son et image corrects. Installation facile sur la TNT.
Pontos positivos
Dimensions suffisantes.
Pontos negativos
pour le moment aucun
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Esta avaliação foi feita para 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat
Data de utilização 2019-11-05
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Data de utilização 2019-11-05
Proserpin
26/03/2019
France
Philips number one !
Bonjour tout le monde. J'utilise du matériel Philips depuis 1960 excusez du peu. Tout gamin le téléviseur à lampe était déjà un Philips noir & blanc avec une seule chaine ! Et je suis certain qu'il fonctionne encore ! La radio tourne disque c'était aussi du Philips ! Mon premier rasoir jusqu'au dernier toujours du Philips ! Ce téléviseur je l'utilise comme moniteur avec un autre de la même marque sur mon ordi ..... Et c'est le pied, je fais de la musique avec un logiciel de MAO !! 60 ans de fidélité ! Même mes guitares et mes claviers ne sont pas aussi vieux !!!
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.