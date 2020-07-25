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Descontinuado

4500 seriesTelevisor LED ultra fino

32PHS4503/12

3.7

| (35) Críticas

Televisor LED ultra fino

A Philips 4500 irá exceder as suas expectativas com a sua qualidade de imagem de alta definição a um preço acessível. Com o seu design simples e elegante, cabe em qualquer divisão da sua casa.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

com Pixel Plus HD

Televisor LED ultra fino

  • 80 cm (32")

  • Índice de desempenho da imagem 200

  • Televisor LED

  • Pixel Plus HD

Suportes elegantes e requintados que transmitem leveza

Os nossos novos suportes em haste foram desenvolvidos para alterar o espaço debaixo do televisor onde normalmente estaria um suporte tradicional, proporcionando uma experiência de visualização mais envolvente. Um televisor que se ergue com confiança e enfrenta o futuro.

Pixel Plus HD. Imagens nítidas, independentemente da fonte.

O motor Philips Pixel Plus HD otimiza a qualidade da imagem para oferecer imagens nítidas com um contraste maravilhoso. Por isso, independentemente de estar a ver TV por cabo ou um disco, desfrutará de imagens mais nítidas com brancos mais brilhantes e pretos mais profundos.

Televisor LED para imagens com um contraste incrível

Com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo e de linhas maravilhosas, combinados com uma alta luminosidade, contraste inacreditável e cores vibrantes.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.7

de 5

35

Críticas

25/07/2020

France

France

Comprador verificado

Installation rapide et facile

Bon téléviseur : montage rapide, réglages faciles à réaliser. L'image et le son sont de bonne qualité.

Pontos positivos

son

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Esta avaliação foi feita para 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat

Data de utilização 2020-06-25

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat

Data de utilização 2020-06-25

05/12/2019

France

France

Bons rapports qualité / prix

Son et image corrects. Installation facile sur la TNT.

Pontos positivos

Dimensions suffisantes.

Pontos negativos

pour le moment aucun

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Esta avaliação foi feita para 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat

Data de utilização 2019-11-05

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Data de utilização 2019-11-05

26/03/2019

France

France

Philips number one !

Bonjour tout le monde. J'utilise du matériel Philips depuis 1960 excusez du peu. Tout gamin le téléviseur à lampe était déjà un Philips noir & blanc avec une seule chaine ! Et je suis certain qu'il fonctionne encore ! La radio tourne disque c'était aussi du Philips ! Mon premier rasoir jusqu'au dernier toujours du Philips ! Ce téléviseur je l'utilise comme moniteur avec un autre de la même marque sur mon ordi ..... Et c'est le pied, je fais de la musique avec un logiciel de MAO !! 60 ans de fidélité ! Même mes guitares et mes claviers ne sont pas aussi vieux !!!

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Esta avaliação foi feita para 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.

  5. Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.