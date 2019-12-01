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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
32PHT4503/12
Televisor LED ultra fino
A Philips 4500 irá exceder as suas expectativas com a sua qualidade de imagem de alta definição a um preço acessível. Com o seu design simples e elegante, cabe em qualquer divisão da sua casa.
80 cm (32")
Índice de desempenho da imagem 200
Televisor LED
Pixel Plus HD
Os nossos novos suportes em haste foram desenvolvidos para alterar o espaço debaixo do televisor onde normalmente estaria um suporte tradicional, proporcionando uma experiência de visualização mais envolvente. Um televisor que se ergue com confiança e enfrenta o futuro.
Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.
Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.
3.7
de 5
21
Críticas
Xaxixa
01/12/2019
Portugal
Relação qualidade preço impecavel
Comprei a televisão em promoção. Impecável. Funciona muito bem e tem muita qualidade. O preço estava ao nível de outras marcas com menor prestígio. Aconselho a compra.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultra fino
Data de utilização 2019-10-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultra fino
Data de utilização 2019-10-30
14/07/2020
España
Comprador verificado
Es muy facil de usar
Porque me resulta mas facil que otras TV de manejar
Pontos positivos
todo
Pontos negativos
nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino
Data de utilização 2019-06-14
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2019-06-14
Dingo71
23/06/2020
España
Comprador verificado
Televisión ultrafina y con buena calidad de imagen
La tv es ultrafina, su calidad de imagen es buena y su precio competente
Esta avaliação foi feita para 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino
Data de utilização 2020-02-23
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Data de utilização 2020-02-23
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.