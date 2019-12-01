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Descontinuado

4500 seriesTelevisor LED ultra fino

32PHT4503/12

3.7

| (21) Críticas

Televisor LED ultra fino

A Philips 4500 irá exceder as suas expectativas com a sua qualidade de imagem de alta definição a um preço acessível. Com o seu design simples e elegante, cabe em qualquer divisão da sua casa.

Ver todos os benefícios
TV brand claim gold

99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

com Pixel Plus HD

Televisor LED ultra fino

  • 80 cm (32")

  • Índice de desempenho da imagem 200

  • Televisor LED

  • Pixel Plus HD

Suportes elegantes e requintados que transmitem leveza

Os nossos novos suportes em haste foram desenvolvidos para alterar o espaço debaixo do televisor onde normalmente estaria um suporte tradicional, proporcionando uma experiência de visualização mais envolvente. Um televisor que se ergue com confiança e enfrenta o futuro.

Duas entradas HDMI e EasyLink para conectividade integrada

Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

USB para reprodução de conteúdos multimédia

USB para reprodução de conteúdos multimédia

Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

21

Críticas

01/12/2019

Portugal

Portugal

Relação qualidade preço impecavel

Comprei a televisão em promoção. Impecável. Funciona muito bem e tem muita qualidade. O preço estava ao nível de outras marcas com menor prestígio. Aconselho a compra.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultra fino

Data de utilização 2019-10-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultra fino

Data de utilização 2019-10-30

14/07/2020

España

España

Comprador verificado

Es muy facil de usar

Porque me resulta mas facil que otras TV de manejar

Pontos positivos

todo

Pontos negativos

nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino

Data de utilização 2019-06-14

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino

Data de utilização 2019-06-14

23/06/2020

España

España

Comprador verificado

Televisión ultrafina y con buena calidad de imagen

La tv es ultrafina, su calidad de imagen es buena y su precio competente

Esta avaliação foi feita para 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino

Data de utilização 2020-02-23

Esta avaliação foi feita para 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino

Data de utilização 2020-02-23

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  2. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  3. O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.

  5. Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.