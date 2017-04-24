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Descontinuado
40PFH4101/88
Televisor LED Full HD fino
O design elegante da série 4100 da Philips com Digital Crystal Clear proporciona-lhe uma óptima relação qualidade/preço. Desfrute da qualidade de imagem Full HD com Perfect Motion Rate e do som nítido para uma experiência de entretenimento sem esforço.
102 cm (40")
Televisor LED Full HD
DVB-T/C
Escuro, misteriosa e incrivelmente forte. O suporte ultra estreito preto da Philips eleva o seu televisor a um novo nível. A construção duradoura num design ultra-fino meticuloso emana a elegância e o estilo do seu novo televisor. O seu posicionamento sólido faz-nos questionar como algo tão pequeno consegue ser tão forte.
Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.
Elegante. Com tecnologia de ponta. Requintado. Preciso. A silhueta ultra fina da Philips. Não é nenhuma surpresa que algo tão fino atraia tantas atenções, tendo em conta a elevada sofisticação que este confere à sua decoração.
3.7
de 5
37
Críticas
Silva123
24/04/2017
Portugal
Este produto possui excelentes caraterísticas.
Produto recomendável pela facilidade de acesso e a boa qualidade de imagem.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 40PFH4101 Televisor LED Full HD ultra fino
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Elrei11
03/10/2017
España
Muy buena compra
Este televisor por precio i calidad és el mejor del mercado però seria perfecto si tubiera bluetooth incorporado. Por lo demas es perfecto en todos los aspectos.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PFH4101 Televisor LED Full HD ultraplano
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Ellom
09/08/2017
España
Relación calidad precio excelente
Tv bonita , fácil de manejar, buena imagen y sonido y con una relación calidad precio muy buena.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 4000 series 32PFH4101 Televisor LED Full HD ultraplano
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.