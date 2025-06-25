Prepara-se para o brilho das cores em QLED 4K. Ambilight envolvente. Dolby Atmos com som semelhante ao do cinema 3D. Este televisor, que inclui o sistema operativo Titan para lhe oferecer tudo o que gosta de ver, não só melhora o momento, como também proporciona uma melhor experiência de visualização.
Inovador. Envolvente. Incrível.
Televisor Ambilight de 108 cm (43")
QLED 4K
Pixel Precise Ultra HD
Dolby Atmos
Existem televisores. E depois existem os televisores Ambilight
Com luzes LED integradas que reagem com cada cena, o Ambilight envolve-o numa aura de luz colorida. Os filmes, as modalidades, os vídeos de música e os jogos expandem-se para além do ecrã para o cativar em todos os momentos. Depois de experimentar, nunca mais vai querer outro televisor sem Ambilight.
QLED 4K para uma visualização vibrante e qualidade de cor Quantum Dot
Cores vivas. Cenas extremamente nítidas. É a perfeição de imagem no seu melhor. Com 4K (UHD), este televisor Ambilight adapta-se a todos os seus formatos HDR. Pode absorver cada detalhe de cada momento incrível, quer seja escuro ou claro, reproduzido ou transmitido, à medida que vê cena a cena.
Aproxime-se dos detalhes com a precisão de pixéis
Com 8 milhões de pixéis a trabalharem em conjunto e harmonia, esta visualização 4K não tem comparação. Com imagens nítidas para definir cenas mais detalhadas e realistas, nada capta o momento de forma tão autêntica como este televisor Philips Ambilight.
O Dolby Atmos cria um som semelhante ao do cinema
Prepare-se. O Dolby Atmos reproduz o som exatamente como o realizador imaginou. Cada momento envolve-o ainda mais na cena. Quer se trate de filmes, séries, modalidades ou jogos, vai perder-se no momento.
DTS:X para experiências de som envolventes em 3D
O DTS:X faz toda a diferença, com um som tão real como se estivesse lá. Com a tecnologia de áudio 3D a acrescentar outra dimensão ao som, irá rapidamente transformar a sua sala de estar num auditório.
Mantenha-se mais próximo do conteúdo com o sistema operativo Titan
A plataforma do sistema operativo Titan da Smart TV Philips oferece-lhe rapidamente tudo o que gosta de ver. De filmes a séries e de documentários a dramas, tudo o que procura está à distância de um toque num botão. Independentemente do que pretende ver, mantenha todas as melhores aplicações de transmissão facilmente ao seu alcance.
Ligue-se facilmente à sua rede doméstica inteligente
A compatibilidade com o Matter Smart Home proporciona uma integração perfeita à sua rede doméstica inteligente existente. Para controlar o televisor a partir da sua aplicação Matter Smart Home ou com serviços de controlo por voz, basta premir o botão no telecomando e falar. Reduza a intensidade das luzes. Ajuste o termóstato. Até pode ligar o seu televisor Philips Ambilight TV. Um único comando faz tudo isso. O televisor é compatível com altifalantes inteligentes Google e com o Apple AirPlay.
Vários tamanho à escolha
Ecrã pequeno de 43 polegadas. Televisor eletrizante de 85 polegadas. E todos os tamanhos intermédios. O objetivo é criar uma maior opção de escolha, para garantir que o seu televisor se integra na perfeição. Com seis tamanhos diferentes, pode selecionar o televisor perfeito para a sua casa.
Adicione clareza a cada palavra com o aumento vocal
Ouça cada palavra com precisão. O aumento vocal permite ao ouvinte aumentar ou diminuir o volume do diálogo sem qualquer alteração no som de fundo. Desta forma, não irá perder um único momento agora que cada frase é expressa com a maior clareza.
Conectividade preparada para os jogos
O HDMI 2.1 e o VRR ajudam-no a tirar o máximo partido da sua consola, com uma jogabilidade mais rápida e gráficos mais fluidos. Com a sua definição de baixa latência que é ativada automaticamente quando liga a consola, está tudo a postos para o próximo nível das sessões de jogos.
Design europeu
Suporte Edge, moldura fina e elegante, televisor QLED notável, este é o design europeu no seu melhor. Defina o Ambilight para o modo Lounge para que a sua divisão fique repleta de cores enquanto o televisor está desligado. Com o telecomando concebido a partir de plástico reciclado e a embalagem fabricada a partir de cartão certificado pela FSC, até os encaixes são tidos em consideração e impressos em papel reciclado.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
A disponibilidade de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, da operadora e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com
O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.
Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. A Amazon Alexa está disponível em idiomas e países selecionados.
O botão dos serviços de multimédia no telecomando varia consoante o país. Consulte o produto real na caixa.
O Assistente Google está disponível em diferentes idiomas e países específicos para os tipos de produto.
O âmbito dos serviços de controlo por voz através do televisor varia de acordo com o país e o idioma. Para obter as informações mais recentes, contacte o nosso apoio ao cliente.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos E.U.A. e noutros países e regiões.