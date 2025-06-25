Termos de pesquisa

      Energy Label Europe F
      Para obter mais informações, transfira a Etiqueta de energia (PDF 195.0KB)

      QLED Televisor 4K com Ambilight

      43PUS8500/12

      Prepara-se para o brilho das cores em QLED 4K. Ambilight envolvente. Dolby Atmos com som semelhante ao do cinema 3D. Este televisor, que inclui o sistema operativo Titan para lhe oferecer tudo o que gosta de ver, não só melhora o momento, como também proporciona uma melhor experiência de visualização.

      Disponível em:

      QLED Televisor 4K com Ambilight

      Inovador. Envolvente. Incrível.

      • Televisor Ambilight de 108 cm (43")
      • QLED 4K
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Dolby Atmos
      Existem televisores. E depois existem os televisores Ambilight

      Com luzes LED integradas que reagem com cada cena, o Ambilight envolve-o numa aura de luz colorida. Os filmes, as modalidades, os vídeos de música e os jogos expandem-se para além do ecrã para o cativar em todos os momentos. Depois de experimentar, nunca mais vai querer outro televisor sem Ambilight.

      QLED 4K para uma visualização vibrante e qualidade de cor Quantum Dot

      Cores vivas. Cenas extremamente nítidas. É a perfeição de imagem no seu melhor. Com 4K (UHD), este televisor Ambilight adapta-se a todos os seus formatos HDR. Pode absorver cada detalhe de cada momento incrível, quer seja escuro ou claro, reproduzido ou transmitido, à medida que vê cena a cena.

      Aproxime-se dos detalhes com a precisão de pixéis

      Com 8 milhões de pixéis a trabalharem em conjunto e harmonia, esta visualização 4K não tem comparação. Com imagens nítidas para definir cenas mais detalhadas e realistas, nada capta o momento de forma tão autêntica como este televisor Philips Ambilight.

      O Dolby Atmos cria um som semelhante ao do cinema

      Prepare-se. O Dolby Atmos reproduz o som exatamente como o realizador imaginou. Cada momento envolve-o ainda mais na cena. Quer se trate de filmes, séries, modalidades ou jogos, vai perder-se no momento.

      DTS:X para experiências de som envolventes em 3D

      O DTS:X faz toda a diferença, com um som tão real como se estivesse lá. Com a tecnologia de áudio 3D a acrescentar outra dimensão ao som, irá rapidamente transformar a sua sala de estar num auditório.

      Mantenha-se mais próximo do conteúdo com o sistema operativo Titan

      A plataforma do sistema operativo Titan da Smart TV Philips oferece-lhe rapidamente tudo o que gosta de ver. De filmes a séries e de documentários a dramas, tudo o que procura está à distância de um toque num botão. Independentemente do que pretende ver, mantenha todas as melhores aplicações de transmissão facilmente ao seu alcance.

      Ligue-se facilmente à sua rede doméstica inteligente

      A compatibilidade com o Matter Smart Home proporciona uma integração perfeita à sua rede doméstica inteligente existente. Para controlar o televisor a partir da sua aplicação Matter Smart Home ou com serviços de controlo por voz, basta premir o botão no telecomando e falar. Reduza a intensidade das luzes. Ajuste o termóstato. Até pode ligar o seu televisor Philips Ambilight TV. Um único comando faz tudo isso. O televisor é compatível com altifalantes inteligentes Google e com o Apple AirPlay.

      Vários tamanho à escolha

      Ecrã pequeno de 43 polegadas. Televisor eletrizante de 85 polegadas. E todos os tamanhos intermédios. O objetivo é criar uma maior opção de escolha, para garantir que o seu televisor se integra na perfeição. Com seis tamanhos diferentes, pode selecionar o televisor perfeito para a sua casa.

      Adicione clareza a cada palavra com o aumento vocal

      Ouça cada palavra com precisão. O aumento vocal permite ao ouvinte aumentar ou diminuir o volume do diálogo sem qualquer alteração no som de fundo. Desta forma, não irá perder um único momento agora que cada frase é expressa com a maior clareza.

      Conectividade preparada para os jogos

      O HDMI 2.1 e o VRR ajudam-no a tirar o máximo partido da sua consola, com uma jogabilidade mais rápida e gráficos mais fluidos. Com a sua definição de baixa latência que é ativada automaticamente quando liga a consola, está tudo a postos para o próximo nível das sessões de jogos.

      Design europeu

      Suporte Edge, moldura fina e elegante, televisor QLED notável, este é o design europeu no seu melhor. Defina o Ambilight para o modo Lounge para que a sua divisão fique repleta de cores enquanto o televisor está desligado. Com o telecomando concebido a partir de plástico reciclado e a embalagem fabricada a partir de cartão certificado pela FSC, até os encaixes são tidos em consideração e impressos em papel reciclado.

      Especificações técnicas

      • Ambilight

        Funcionalidades Ambilight
        • AmbiSleep
        • Ambilight música
        • Modo de jogo
        • Modo de luz de sala-de-estar
        • Despertador tipo nascer do sol
        • Adaptável à cor da parede
        Versão da Ambilight
        em 3 lados

      • Imagem/Visualização

        Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
        43  polegada
        Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
        108  cm
        Resolução do painel
        3840x2160p
        Taxa de atualização nativa
        60  Hz
        Motor de imagem
        Pixel Precise Ultra HD
        Melhoramento de imagem
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Jogo
        • Compatível com HDR10+
        • Cinema em casa
        • Monitor
        • Filme
        • Micro Dimming
        • Pessoal
        • Ultra Resolution
        Tecnologia de ecrã
        QLED 4K Ultra HD

      • Resolução de entrada do ecrã

        Resolução – Taxa de atualização
        • 576p – 50 Hz
        • 640 x 480 – 60 Hz
        • 720p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560 x 1440 – 60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Sintonizador/receção/transmissão

        Televisão Digital
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicação da força do sinal
        Sim
        Teletexto
        1000 páginas de Hipertexto
        Suporte de HEVC
        Sim

      • Smart TV

        Aplicações da SmartTV*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iplayer
        • Disney+
        • HBO
        • Aplicação NFT*
        • Netflix*
        • YouTube
        OS
        Sistema Operativo TITAN
        Tamanho da memória (Flash)*
        8 GB

      • Funcionalidades da Smart TV

        Televisor interativo
        HbbTV
        Assistente de voz*
        • Amazon Alexa integrada
        • Compatível com o Google Home
        • Telecomando com microfone.
        Experiência doméstica inteligente
        • ASSUNTO
        • Control4
        • Compatível com o Apple Home
        Barra de controlo de jogos
        Gamebar 2.0
        Suporte TTS
        Sim

      • Aplicações multimédia

        Formatos de reprodução de vídeo
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formatos de reprodução de música
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Formatos de legendas suportados
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formatos de reprodução de imagens
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Som

        Áudio
        2.0 canais
        Potência de saída (RMS)
        20 W
        Configuração dos altifalantes
        2 altifalantes de gama total de 2x10 W
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        Melhoramento do som
        • AVL Mode
        • Melhoramento de graves
        • Dolby Media Intelligence
        • Entretenimento
        • Equalizador
        • Perfil auditivo
        • Modo Noturno
        • Calibração da divisão
        • Pessoal
        • Aumento vocal
        Características dos auscultadores
        Dolby Atmos para auscultadores
        Motor de som
        IntelliSound
        Coluna Principal
        Bass Reflex de gama total (FR01A)

      • Conectividade

        Número de ligações HDMI
        3
        Funcionalidades HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Reprodução com um só toque
        • Passagem telecomando
        • Controlo do sistema de áudio
        • Standby do sistema
        Número de USB
        2
        Ligação sem fios
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, banda dupla
        • Bluetooth 5.2
        • Compatível com Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Sim, em todas as portas HDMI
        HDMI ARC
        Sim no HDMI1
        Funcionalidades HDMI 2.1
        • eARC em HDMI 1
        • Suporta eARC/VRR/ALLM
        EasyLink 2.0
        • Definição externa através da IU do televisor
        • HDMI-CEC para televisores Philips/SB

      • Funcionalidades de vídeo HDMI suportadas

        Jogos
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Compatível com HDR10+

      • Cartão de energia da UE

        Números de registo EPREL
        2206259
        Classe energética para SDR
        F
        Consumo de energia no modo ligado para SDR
         50  Kwh/1000 h
        Classe energética para HDR
        G
        Consumo de energia no modo ligado para HDR
         80  Kwh/1000 h
        Consumo e energia quando desligado
        nd
        Modo de espera em rede
        2,0  W
        Tecnologia de painel utilizada
        LCD LED
        Tecnologia de painel utilizada.
        LCD QLED

      • Alimentação elétrica

        Alimentação elétrica
        CA 100-240 V, 50/60 Hz
        Consumo de energia em modo de espera
        menos de 0,5 W
        Funcionalidades de poupança de energia
        • Temporizador para desligar automático
        • Sensor da luz
        • Modo Eco
        • Supressão de imagem (para rádio)

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • 2 x pilhas AAA
        • Folheto de informação legal e segurança
        • Telecomando
        • Suporte para mesa
        • Cabo de alimentação
        • Guia Rápido

      • Design

        Cores do televisor
        Moldura em preto mate
        Design do suporte
        Suporte metálico em arco preto

      • Dimensões

        Distância entre 2 suportes
        756 mm  mm
        Compatível com suporte de parede
        200 x 100 mm
        Televisor sem suporte (L x A x P)
        958 x 563 x 87 mm
        Televisor com suporte (L x A x P)
        958 x 625 x 243 mm
        Embalagem de cartão (L x A x P)
        1045 x 650 x 133 mm
        Peso do televisor sem suporte
        6,76 kg
        Peso do televisor com suporte
        7,08 kg
        Peso incluindo a embalagem
        9,8 kg

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.

      • Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
      • O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
      • A disponibilidade de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv
      • A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, da operadora e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp
      • O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
      • É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com
      • O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.
      • Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. A Amazon Alexa está disponível em idiomas e países selecionados.
      • O botão dos serviços de multimédia no telecomando varia consoante o país. Consulte o produto real na caixa.
      • O Assistente Google está disponível em diferentes idiomas e países específicos para os tipos de produto.
      • O âmbito dos serviços de controlo por voz através do televisor varia de acordo com o país e o idioma. Para obter as informações mais recentes, contacte o nosso apoio ao cliente.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos E.U.A. e noutros países e regiões.

