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Regista-te e recebe €10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Descontinuado
49PUS6561/12
Televisor LED 4K ultra fino com Android TV
Chegou a série 6500 da Philips com um design maravilhoso. Experiencie a sua fantástica qualidade de imagem 4K Ultra HD e entre num novo universo de entretenimento com o Android TV. A estrutura fina e o suporte em arco exclusivo completam a aparência para um acabamento elegante de design.
123 cm (49")
Televisor LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB e expansível
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
A beleza do televisor 4K Ultra HD está no prazer dos detalhes. O motor Pixel Precise Ultra HD da Philips converte qualquer imagem de entrada em resolução UHD deslumbrante no seu ecrã. Desfrute de imagens em movimento suaves, mas nítidas e de um contraste excepcional. Descubra pretos mais profundos, brancos mais brancos, cores vivas e tons de pele naturais – em qualquer ocasião e de qualquer fonte.
Inspirado pela arquitectura, o suporte em arco da Philips apresenta um design aberto, moderno e equilibrado. O acabamento em cromado polido de alta qualidade e o efeito elegante em arco conferem um toque de estilo a qualquer divisão.
Óptimos altifalantes de televisor requerem um potente motor de processamento que preserve a pureza do conteúdo áudio original. O DTS Suite Premium foi concebido para proporcionar a experiência que os consumidores esperam de um processamento de som de topo de gama: som surround envolvente com graves profundos e ricos e conversas cristalinas fornecidas a níveis de volume máximos e sem oscilações, delimitações nem distorções.
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4.2
de 5
92
Críticas
82%
recomendam este produto
Cyrnix
01/12/2017
United Kingdom
Philips 49” hdr 4k
A new tv, with an upgrade from a 37” 6 year old Korean brand The difference is like night and day. The far eastern Tv’s are bright and sunny but lack any real subtlety in fine detail and shade. The Philips beats it hands down, excellent value for money. It was so good I went out and bought same mode in 43” size for second room. What else can I say, I would buy it again !
Esta avaliação foi feita para 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Esta avaliação foi feita para 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Dav1
15/02/2017
United Kingdom
Comprador verificado
Brilliant TV!
Very happy to recommend this TV. What is so different and amazing is the led lights all around the rear of the tv and the lights change colour in line with whats actually on the screen...so you have a superb screen to watch all your programmes on and the wall behind the tv lights up with tons of wonderful colours...truly lovely!! This TV has nothing lacking. Very easy to use and an android tv is much more useful than a standard tv. 10 out of 10 from us on all points!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
pic3
23/04/2017
France
Rien a redie...bien
Bjr, Cela fait donc un an que j'utilise cette TV, je peux donc être objective... En terme de qualité d'image : le top et l'ambilight 3 coté c'est vraiment génial.... Pour le son, une barre de son est nécessaire pour les film à sensations ( a mon sens) Pour internet, cela fonctionne pas mal, mais je dois dire que j'utilise internet sur mon ordi..pas trop sur la tv , sauf youtube de temps a autre, et cela fonctionne niquel. Ce qui est bien c'est que vous pouvez lire un film stocké sur l'ordi directement sur la télé grâce à la connexion réseau, cela est bien pratique, plus besoin de dd ou usb.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6000 series 55PUS6561 Téléviseur ultra-plat 4K avec Android TV™
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6000 series 55PUS6561 Téléviseur ultra-plat 4K avec Android TV™
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
As ofertas de aplicações Android variam em cada país. Para obter mais detalhes, visite a sua loja Google Play local.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
Os jogos em nuvem dependem dos fornecedores de jogos.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
A funcionalidade Google Cast depende de aplicações e dispositivos compatíveis com Google Cast. Para obter mais detalhes, visite a página do produto Google Cast.
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.
Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.