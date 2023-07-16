Sistema sem fios em casa com DTS Play-Fi da Philips

Desfrute de um som excelente e nítido, logo na primeira utilização. Se procura mais, o sistema sem fios em casa com DTS Play-Fi da Philips permite-lhe ligar-se a SoundBars e a altifalantes sem fios compatíveis em toda a casa em segundos. Pode até criar um sistema de som surround de cinema em casa ao utilizar o seu televisor como um altifalante central.