      The One Televisor 4K com Ambilight

      55PUS8518/12

      Desfrute mais dos momentos de lazer com este televisor. Este televisor Ambilight 4K envolve-o em todos os programas, filmes e jogos! Obtenha uma espantosa qualidade de imagem, todas as aplicações de transmissão essenciais e um suporte que se ajusta facilmente para acomodar um SoundBar.

      The One Televisor 4K com Ambilight

      Televisor 4K com Ambilight

      • Televisor Ambilight de 139 cm (55")
      • P5 Perfect Picture Engine
      • Principais formatos HDR suportados
      • Google TV™
      The One com Ambilight envolvente.

      The One com Ambilight envolvente.

      Os televisores Ambilight são os únicos televisores com LED atrás do ecrã que reagem ao que os utilizadores veem, envolvendo-os numa aura de luz colorida. Inovação total: o televisor parece maior e aumenta a imersão dos utilizadores nos seus programas, filmes e jogos favoritos.

      The One com visuais entusiasmantes. Processador de imagem Philips P5.

      The One com visuais entusiasmantes. Processador de imagem Philips P5.

      O processador Philips P5 proporciona uma imagem tão brilhante como os conteúdos de que gosta. Os detalhes têm uma profundidade visivelmente superior. As cores são vivas, enquanto os tons de pele parecem naturais. O contraste é tão nítido que irá sentir todos os detalhes. Os movimentos são completamente suaves.

      The One com Dolby Vision e Dolby Atmos.

      The One com Dolby Vision e Dolby Atmos.

      Com Dolby Vision e Dolby Atmos integrados, os seus filmes, séries e jogos terão um som e aspeto incríveis. Veja as imagens tal como foram concebidas pelo realizador. Acabaram-se as desilusões com cenas que são demasiado escuras para se perceber! Ouça cada palavra de forma clara. Desfrute dos efeitos de som como se estivessem mesmo a acontecer à sua volta.

      Televisor fino. Preparado para o futuro.

      Televisor fino. Preparado para o futuro.

      Procura um televisor que se adapte à sua divisão? O ecrã praticamente sem moldura deste televisor com Ambilight combina com qualquer decoração interior e o suporte ajustável em altura é ideal para as soundbars. As nossas embalagens utilizam cartão reciclado com certificação FSC e os nossos materiais impressos utilizam papel reciclado.

      Sistema sem fios em casa com DTS Play-Fi da Philips

      Sistema sem fios em casa com DTS Play-Fi da Philips

      Desfrute de um som excelente e nítido, logo na primeira utilização. Se procura mais, o sistema sem fios em casa com DTS Play-Fi da Philips permite-lhe ligar-se a SoundBars e a altifalantes sem fios compatíveis em toda a casa em segundos. Pode até criar um sistema de som surround de cinema em casa ao utilizar o seu televisor como um altifalante central.

      Adora jogar. 60 Hz, VRR, latência ultrabaixa.

      Adora jogar. 60 Hz, VRR, latência ultrabaixa.

      Mal pode esperar para jogar? O seu televisor Ambilight de 60 Hz com HDMI 2.1 suporta uma jogabilidade rápida e o seu modo Ultra Motion Clarity proporciona uma imagem mais nítida e fluida. Ao ligar a consola, é ativada automaticamente uma definição de latência ultrabaixa e o modo de jogo Ambilight amplifica ainda mais as emoções.

      Entretenimento que adora, com uma pequena ajuda da Google.

      Entretenimento que adora, com uma pequena ajuda da Google.

      O que deseja ver? O televisor Google TV reúne filmes, programas e muito mais, em todas as suas aplicações e subscrições, e organiza-os especialmente para si. Receberá sugestões com base no que gosta e pode até utilizar a aplicação Google TV no seu telemóvel para usufruir do seu entretenimento em qualquer lugar.

      Controlo de voz. Assistente Google. Funciona com a Alexa

      Controlo de voz. Assistente Google. Funciona com a Alexa

      Pode escolher entre assistentes de voz! Prima o botão Assistente Google no seu telecomando e pode utilizar a sua voz para encontrar filmes e programas, obter recomendações, controlar dispositivos domésticos inteligentes compatíveis e muito mais. Em alternativa, peça à Alexa para controlar o televisor através de dispositivos compatíveis com Alexa.

      Imagens ultra nítidas. Visualização vibrante.

      Independentemente do que estiver a ver, desfrute de uma imagem brilhante e ultra nítida com cores vivas. Além disso, o televisor Ambilight 4K UHD é compatível com todos os principais formatos HDR para que possa ver mais detalhes, mesmo em áreas mais luminosas e escuras, quando estiver a transmitir conteúdo HDR.

      Especificações técnicas

      • Ambilight

        Funcionalidades Ambilight
        • Adaptável à cor da parede
        • Modo Lounge light
        • Modo de jogo
        • Ambilight música
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • funciona com altifalantes sem fios em casa Philips
        • Animação de arranque do Ambilight
        Versão da Ambilight
        em 3 lados

      • Imagem/Visualização

        Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
        55  polegada
        Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
        139  cm
        Visor
        LED 4K Ultra HD
        Resolução do painel
        3840 x 2160
        Taxa de atualização nativa
        60  Hz
        Motor de imagem
        P5 Perfect Picture Engine
        Melhoramento de imagem
        • Dolby Vision
        • HDR10+
        • Micro Dimming Pro
        • Natural Motion
        • Vasta gama cromática 90% DCI/P3
        • Pronto para CalMAN
        • HLG (Hybrid Log Gamma)

      • Resolução de entrada do ecrã

        Resolução – Taxa de atualização
        • 576p – 50 Hz
        • 640 x 480 – 60 Hz
        • 720p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440 – 60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Sintonizador/receção/transmissão

        Televisão Digital
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Reprodução de vídeo
        • PAL
        • SECAM
        Guia de programação*
        Guia de programação eletrónico, 8 dias
        Indicação da força do sinal
        Sim
        Teletexto
        1000 páginas de Hipertexto
        Suporte de HEVC
        Sim

      • Android TV

        OS
        Google TV™
        Aplicações pré-instaladas
        • Google Play Movies*
        • Pesquisa Google
        • YouTube
        • Netflix
        • Apple TV
        • BBC iplayer
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • YouTube Music
        • Aplicação de Fitness
        • Ambilight Aurora
        Tamanho da memória (Flash)
        16GB*
        Jogos em nuvem
        Geforce Now

      • Funcionalidades da Smart TV

        Televisor interativo
        HbbTV
        Telecomando
        com voz
        Assistente de voz*
        • Google Assistant incorporado
        • Telecomando com microfone.
        • Compatível com a Alexa

      • Aplicações multimédia

        Formatos de reprodução de vídeo
        • Recipientes: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Formatos de reprodução de música
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 a v9.2)
        • WMA-PRO (v9 e v10)
        • FLAC
        Formatos de legendas suportados
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Formatos de reprodução de imagens
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • Fotografia 360
        • HEIF

      • Processamento

        Potência de processamento
        Quad Core

      • Som

        Potência de saída (RMS)
        20 W
        Configuração dos altifalantes
        2 colunas de gama total de 10 W
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.1
        • DTS:X
        Melhoramento do som
        • Som com IA
        • Diálogo nítido
        • Dolby Atmos
        • Melhoramento de graves Dolby
        • Nivelador de volume Dolby
        • Modo noturno
        • IA EQ
        • DTS Play-Fi
        • Personalização de som Mimi
        • Calibração da divisão

      • Conectividade

        Número de ligações HDMI
        4
        Funcionalidades HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Passagem telecomando
        • Controlo do sistema de áudio
        • Standby do sistema
        • Reprodução com um só toque
        Número de USB
        2
        Ligação sem fios
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, banda dupla
        • Bluetooth 5.0
        Outras ligações
        • Common Interface Plus (CI+)
        • LAN Ethernet RJ-45
        • Saída de áudio digital (ótica)
        • Saída de auscultador
        • Conector de serviço
        • Conector de satélite
        HDCP 2.3
        Sim, em todas as portas HDMI
        HDMI ARC
        Sim no HDMI2
        Funcionalidades HDMI 2.1
        • eARC em HDMI 2
        • Suporta eARC/VRR/ALLM
        • Velocidade de dados máxima de 48 Gbps
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC para televisores Philips/SB
        • Definição externa através da IU do televisor

      • Funcionalidades de vídeo HDMI suportadas

        HDMI 1/2
        HDMI 2.0
        Jogos
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • Dolby Vision Game
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HLG
        • HDR10+

      • Cartão de energia da UE

        Números de registo EPREL
        1533388
        Classe energética para SDR
        F
        Consumo de energia no modo ligado para SDR
        77  Kwh/1000 h
        Classe energética para HDR
        G
        Consumo de energia no modo ligado para HDR
        118  Kwh/1000 h
        Consumo e energia quando desligado
        nd
        Modo de espera em rede
         2,0  W
        Tecnologia de painel utilizada
        LCD LED

      • Alimentação elétrica

        Alimentação elétrica
        CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
        Consumo de energia em modo de espera
        menos de 0,3 W
        Funcionalidades de poupança de energia
        • Temporizador para desligar automático
        • Supressão de imagem (para rádio)
        • Modo Eco
        • Sensor da luz

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • Telecomando
        • 2 x pilhas AAA
        • Suporte para mesa
        • Cabo de alimentação
        • Manual de início rápido
        • Folheto de informação legal e segurança

      • Design

        Cores do televisor
        Moldura cinzenta antracite
        Design do suporte
        Hastes em cinza antracite

      • Dimensões

        Largura do conjunto
        1231,0  mm
        Altura do conjunto
        720,0  mm
        Profundidade do conjunto
        81  mm
        Peso do produto
        15,2  kg
        Largura do conjunto (com suporte)
        1231.0  mm
        Altura do conjunto (com suporte)
        740.0/778.0  mm
        Profundidade do conjunto (com suporte)
        256.0  mm
        Peso do produto (+suporte)
        16.0  kg
        Largura da caixa
        1360.0  mm
        Altura da caixa
        840.0  mm
        Profundidade da caixa
        160.0  mm
        Peso incl. embalagem
        19,5  kg
        Largura do suporte
        737.0/1014.0  mm
        Altura do suporte
        29.5/68.0  mm
        Profundidade do suporte
        256.0  mm
        Distância entre 2 suportes
        737.0/1014/0  mm
        Altura do suporte até à extremidade inferior do televisor
        29.5/68.0  mm
        Compatível com suporte de parede
        200 x 300 mm

      O que está na caixa?

      Outros itens na caixa

      • Telecomando
      • 2 x pilhas AAA
      • Suporte para mesa
      • Cabo de alimentação
      • Manual de início rápido
      • Folheto de informação legal e segurança
      • O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
      • As ofertas de aplicações Android variam em cada país. Para obter mais detalhes, visite a sua loja Google Play local.
      • O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
      • A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Tamanho da memória (Flash): 16 GB, o espaço real disponível no disco pode variar (dependendo, por exemplo, de aplicações (pré-)instaladas, do sistema operativo instalado, etc.)
      • Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
      • É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com
      • Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. A Amazon Alexa está disponível em idiomas e países selecionados.
      • O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.
      • É necessária uma subscrição do Disney+. Sujeito aos termos de https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney e suas entidades relacionadas. O Disney+ está disponível nos idiomas e países selecionados.
      • O Assistente Google está disponível nos televisores Philips Android TV com sistema operativo Android O (8) ou superior. O Assistente Google está disponível em determinados idiomas e países.
      • Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca comercial da Google LLC.
      • Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca comercial da Google LLC. YouTube, Ok Google e outras marcas são marcas comerciais da Google LLC.

