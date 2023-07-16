Desfrute mais dos momentos de lazer com este televisor. Este televisor Ambilight 4K envolve-o em todos os programas, filmes e jogos! Obtenha uma espantosa qualidade de imagem, todas as aplicações de transmissão essenciais e um suporte que se ajusta facilmente para acomodar um SoundBar.
Televisor 4K com Ambilight
Televisor Ambilight de 139 cm (55")
P5 Perfect Picture Engine
Principais formatos HDR suportados
Google TV™
The One com Ambilight envolvente.
Os televisores Ambilight são os únicos televisores com LED atrás do ecrã que reagem ao que os utilizadores veem, envolvendo-os numa aura de luz colorida. Inovação total: o televisor parece maior e aumenta a imersão dos utilizadores nos seus programas, filmes e jogos favoritos.
The One com visuais entusiasmantes. Processador de imagem Philips P5.
O processador Philips P5 proporciona uma imagem tão brilhante como os conteúdos de que gosta. Os detalhes têm uma profundidade visivelmente superior. As cores são vivas, enquanto os tons de pele parecem naturais. O contraste é tão nítido que irá sentir todos os detalhes. Os movimentos são completamente suaves.
The One com Dolby Vision e Dolby Atmos.
Com Dolby Vision e Dolby Atmos integrados, os seus filmes, séries e jogos terão um som e aspeto incríveis. Veja as imagens tal como foram concebidas pelo realizador. Acabaram-se as desilusões com cenas que são demasiado escuras para se perceber! Ouça cada palavra de forma clara. Desfrute dos efeitos de som como se estivessem mesmo a acontecer à sua volta.
Televisor fino. Preparado para o futuro.
Procura um televisor que se adapte à sua divisão? O ecrã praticamente sem moldura deste televisor com Ambilight combina com qualquer decoração interior e o suporte ajustável em altura é ideal para as soundbars. As nossas embalagens utilizam cartão reciclado com certificação FSC e os nossos materiais impressos utilizam papel reciclado.
Sistema sem fios em casa com DTS Play-Fi da Philips
Desfrute de um som excelente e nítido, logo na primeira utilização. Se procura mais, o sistema sem fios em casa com DTS Play-Fi da Philips permite-lhe ligar-se a SoundBars e a altifalantes sem fios compatíveis em toda a casa em segundos. Pode até criar um sistema de som surround de cinema em casa ao utilizar o seu televisor como um altifalante central.
Adora jogar. 60 Hz, VRR, latência ultrabaixa.
Mal pode esperar para jogar? O seu televisor Ambilight de 60 Hz com HDMI 2.1 suporta uma jogabilidade rápida e o seu modo Ultra Motion Clarity proporciona uma imagem mais nítida e fluida. Ao ligar a consola, é ativada automaticamente uma definição de latência ultrabaixa e o modo de jogo Ambilight amplifica ainda mais as emoções.
Entretenimento que adora, com uma pequena ajuda da Google.
O que deseja ver? O televisor Google TV reúne filmes, programas e muito mais, em todas as suas aplicações e subscrições, e organiza-os especialmente para si. Receberá sugestões com base no que gosta e pode até utilizar a aplicação Google TV no seu telemóvel para usufruir do seu entretenimento em qualquer lugar.
Controlo de voz. Assistente Google. Funciona com a Alexa
Pode escolher entre assistentes de voz! Prima o botão Assistente Google no seu telecomando e pode utilizar a sua voz para encontrar filmes e programas, obter recomendações, controlar dispositivos domésticos inteligentes compatíveis e muito mais. Em alternativa, peça à Alexa para controlar o televisor através de dispositivos compatíveis com Alexa.
Imagens ultra nítidas. Visualização vibrante.
Independentemente do que estiver a ver, desfrute de uma imagem brilhante e ultra nítida com cores vivas. Além disso, o televisor Ambilight 4K UHD é compatível com todos os principais formatos HDR para que possa ver mais detalhes, mesmo em áreas mais luminosas e escuras, quando estiver a transmitir conteúdo HDR.
Especificações técnicas
Ambilight
Funcionalidades Ambilight
Adaptável à cor da parede
Modo Lounge light
Modo de jogo
Ambilight música
AmbiWakeup
AmbiSleep
funciona com altifalantes sem fios em casa Philips
Animação de arranque do Ambilight
Versão da Ambilight
em 3 lados
Imagem/Visualização
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
55
polegada
Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
139
cm
Visor
LED 4K Ultra HD
Resolução do painel
3840 x 2160
Taxa de atualização nativa
60
Hz
Motor de imagem
P5 Perfect Picture Engine
Melhoramento de imagem
Dolby Vision
HDR10+
Micro Dimming Pro
Natural Motion
Vasta gama cromática 90% DCI/P3
Pronto para CalMAN
HLG (Hybrid Log Gamma)
Resolução de entrada do ecrã
Resolução – Taxa de atualização
576p – 50 Hz
640 x 480 – 60 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440 – 60 Hz
3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Sintonizador/receção/transmissão
Televisão Digital
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Reprodução de vídeo
PAL
SECAM
Guia de programação*
Guia de programação eletrónico, 8 dias
Indicação da força do sinal
Sim
Teletexto
1000 páginas de Hipertexto
Suporte de HEVC
Sim
Android TV
OS
Google TV™
Aplicações pré-instaladas
Google Play Movies*
Pesquisa Google
YouTube
Netflix
Apple TV
BBC iplayer
Amazon Prime Video
Disney+
YouTube Music
Aplicação de Fitness
Ambilight Aurora
Tamanho da memória (Flash)
16GB*
Jogos em nuvem
Geforce Now
Funcionalidades da Smart TV
Televisor interativo
HbbTV
Telecomando
com voz
Assistente de voz*
Google Assistant incorporado
Telecomando com microfone.
Compatível com a Alexa
Aplicações multimédia
Formatos de reprodução de vídeo
Recipientes: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Formatos de reprodução de música
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 a v9.2)
WMA-PRO (v9 e v10)
FLAC
Formatos de legendas suportados
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Formatos de reprodução de imagens
JPEG
BMP
GIF
PNG
Fotografia 360
HEIF
Processamento
Potência de processamento
Quad Core
Som
Potência de saída (RMS)
20 W
Configuração dos altifalantes
2 colunas de gama total de 10 W
Codec
Dolby Digital MS12 V2.6.1
DTS:X
Melhoramento do som
Som com IA
Diálogo nítido
Dolby Atmos
Melhoramento de graves Dolby
Nivelador de volume Dolby
Modo noturno
IA EQ
DTS Play-Fi
Personalização de som Mimi
Calibração da divisão
Conectividade
Número de ligações HDMI
4
Funcionalidades HDMI
4K
Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC)
Passagem telecomando
Controlo do sistema de áudio
Standby do sistema
Reprodução com um só toque
Número de USB
2
Ligação sem fios
Wi-Fi 802.11ac, 2x2, banda dupla
Bluetooth 5.0
Outras ligações
Common Interface Plus (CI+)
LAN Ethernet RJ-45
Saída de áudio digital (ótica)
Saída de auscultador
Conector de serviço
Conector de satélite
HDCP 2.3
Sim, em todas as portas HDMI
HDMI ARC
Sim no HDMI2
Funcionalidades HDMI 2.1
eARC em HDMI 2
Suporta eARC/VRR/ALLM
Velocidade de dados máxima de 48 Gbps
EasyLink 2.0
HDMI-CEC para televisores Philips/SB
Definição externa através da IU do televisor
Funcionalidades de vídeo HDMI suportadas
HDMI 1/2
HDMI 2.0
Jogos
ALLM
HDMI VRR
Dolby Vision Game
HDMI 3/4
HDMI 2.0
HDR
Dolby Vision
HDR10
HLG
HDR10+
Cartão de energia da UE
Números de registo EPREL
1533388
Classe energética para SDR
F
Consumo de energia no modo ligado para SDR
77
Kwh/1000 h
Classe energética para HDR
G
Consumo de energia no modo ligado para HDR
118
Kwh/1000 h
Consumo e energia quando desligado
nd
Modo de espera em rede
2,0
W
Tecnologia de painel utilizada
LCD LED
Alimentação elétrica
Alimentação elétrica
CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
Consumo de energia em modo de espera
menos de 0,3 W
Funcionalidades de poupança de energia
Temporizador para desligar automático
Supressão de imagem (para rádio)
Modo Eco
Sensor da luz
Acessórios
Acessórios incluídos
Telecomando
2 x pilhas AAA
Suporte para mesa
Cabo de alimentação
Manual de início rápido
Folheto de informação legal e segurança
Design
Cores do televisor
Moldura cinzenta antracite
Design do suporte
Hastes em cinza antracite
Dimensões
Largura do conjunto
1231,0
mm
Altura do conjunto
720,0
mm
Profundidade do conjunto
81
mm
Peso do produto
15,2
kg
Largura do conjunto (com suporte)
1231.0
mm
Altura do conjunto (com suporte)
740.0/778.0
mm
Profundidade do conjunto (com suporte)
256.0
mm
Peso do produto (+suporte)
16.0
kg
Largura da caixa
1360.0
mm
Altura da caixa
840.0
mm
Profundidade da caixa
160.0
mm
Peso incl. embalagem
19,5
kg
Largura do suporte
737.0/1014.0
mm
Altura do suporte
29.5/68.0
mm
Profundidade do suporte
256.0
mm
Distância entre 2 suportes
737.0/1014/0
mm
Altura do suporte até à extremidade inferior do televisor
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
As ofertas de aplicações Android variam em cada país. Para obter mais detalhes, visite a sua loja Google Play local.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
Tamanho da memória (Flash): 16 GB, o espaço real disponível no disco pode variar (dependendo, por exemplo, de aplicações (pré-)instaladas, do sistema operativo instalado, etc.)
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com
Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas. A Amazon Alexa está disponível em idiomas e países selecionados.
O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.
É necessária uma subscrição do Disney+. Sujeito aos termos de https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney e suas entidades relacionadas. O Disney+ está disponível nos idiomas e países selecionados.
O Assistente Google está disponível nos televisores Philips Android TV com sistema operativo Android O (8) ou superior. O Assistente Google está disponível em determinados idiomas e países.
Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca comercial da Google LLC.
Google TV é o nome da experiência de software deste dispositivo e uma marca comercial da Google LLC. YouTube, Ok Google e outras marcas são marcas comerciais da Google LLC.